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YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kaya’nın Seyran’a üniversite konusunda yardım etmesi Ferit’i çok sinirlendirir ve Seyran’la olan tartışması yalıya dönünce de bitmez. Kazım Ağa çocuk kararını desteklerken; evdekiler de Seyran’ın okumasını desteklemektedir. Gülgün de kendiyle ilgili yeni kararlar alır.