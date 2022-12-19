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Yalı Çapkını 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star TV ekranlarının her hafta cuma günü ekranlara gelen dizisi Yalı Çapkını son bölümü ile heyecanlı anlara sahne oldu. Final sahnesi sonrasında Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı araştırmaları hız kazandı. İşte Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar...

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  • YALI ÇAPKINI FRAGMAN | Yalı Çapkını 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 14. bölümde neler olacak?

    Yalı Çapkını son bölümü ile izleyiciye heyecanlı dakikalar yaşattı. Yalı Çapkını 14. bölüm yeni bölüm fragmanı araştırmalara arttı. Son bölümde; Halis Ağa’nın Ferit’e tokat atması Ferit’in evden ayrılmasına neden olur. Pelin’e sığınan Ferit, gitmeye karar verdiğini söyleyince Pelin de onu durdurmak için Seyran’a haber verir. İşte Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı...
  • YALI ÇAPKINI FRAGMAN | Yalı Çapkını 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 14. bölümde neler olacak?

    YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

    Star TV ekranları kontrol edilirken henüz gelecek bölümden kareler paylaşılmadı.Yeni bölüm fragmanı geldiğinizde haberimizde yer vereceğiz.
  • YALI ÇAPKINI FRAGMAN | Yalı Çapkını 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 14. bölümde neler olacak?

    YALI ÇAPKINI 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Halis Ağa’nın Ferit’e tokat atması Ferit’in evden ayrılmasına neden olur. Yusuf’un Kazım’a olanları haber vermesi üzerine yalıya gelen Kazım, Seyran ve Suna’yı geri götürür. 
  • YALI ÇAPKINI FRAGMAN | Yalı Çapkını 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 14. bölümde neler olacak?

    Pelin’e sığınan Ferit, gitmeye karar verdiğini söyleyince Pelin de onu durdurmak için Seyran’a haber verir.

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