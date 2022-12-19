Yalı Çapkını son bölümü ile izleyiciye heyecanlı dakikalar yaşattı. Yalı Çapkını 14. bölüm yeni bölüm fragmanı araştırmalara arttı. Son bölümde; Halis Ağa’nın Ferit’e tokat atması Ferit’in evden ayrılmasına neden olur. Pelin’e sığınan Ferit, gitmeye karar verdiğini söyleyince Pelin de onu durdurmak için Seyran’a haber verir. İşte Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı...