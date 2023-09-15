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        Haberler Televizyon Yalı Çapkını yeni sezon oyuncuları kimler? İşte Star TV dizisi Yalı Çapkını 2. sezon oyuncuları ve karakterlerin isimleri neler?

        Yalı Çapkını yeni sezon oyuncuları kimler? İşte Yalı Çapkını oyuncuları ve karakterlerin isimleri...

        Star TV'nin her Cuma günü izleyicisinin karşısına çıkan ve kısa sürede oldukça ilgi çeken dizisi Yalı Çapkını, 2. sezonunun ilk bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Bu akşam yayınlanacak bölüme kısa bir süre kala dizinin sevenleri, Yalı Çapkını yeni oyuncuları kimler ve karakterlerin isimleri nedir aramaları yapıyor. işte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 19:23 Güncelleme: 15.09.2023 - 19:23
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        Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Ramazan Demir'in yer aldığı fenomen dizi Yalı Çapkını'nın yeni sezonunu ilk bölümü için geri sayıma geçilmiş durumda. Oldukça heyecanlı geçen finalin ardından merakla beklenen yeni sezonun oyuncularını ve finalinde neler olduğunu bir araya getirdik.

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        YALI ÇAPKINI YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

        Seyran - Afra Saraçoğlu

        Ferit - Mert Ramazan Demir

        Halis Ağa - Çetin Tekindor

        Hattuç- Şerif Sezer

        İfakat - Gülçin Santırcıoğlu

        Orhan -Emre Altuğ

        Gülgün - Gözde Kansu

        Abidin - Ersin Arıcı

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        Suna - Beril Pozam

        Sultan - İrem Altuğ

        Asuman - Öznur Serçeler

        Şefika - Hülya Duyar

        Kazım - Diren Polatoğulları

        Esme - Sezin Bozacı

        Latif - Yiğit Tuncay

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        YALI ÇAPKINI FİNALİNDE NELER OLDU?

        Ferit, Seyran’ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar. Abidin, Suna’nın Saffet’le evlendiğini öğrenir ve kahrolur. Seyran ise kendinde değildir. Hattuç’la Antep’e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduklarını görür. Ferit, Seyran’ın Antep’te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep’te alır ve Seyran’la Vakkas Usta’nın dükkanında buluşur.

        Sonrasında ise Seyran’a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Tarık, Seyran’ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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