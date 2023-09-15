Yalı Çapkını yeni sezon oyuncuları kimler? İşte Yalı Çapkını oyuncuları ve karakterlerin isimleri...
Star TV'nin her Cuma günü izleyicisinin karşısına çıkan ve kısa sürede oldukça ilgi çeken dizisi Yalı Çapkını, 2. sezonunun ilk bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Bu akşam yayınlanacak bölüme kısa bir süre kala dizinin sevenleri, Yalı Çapkını yeni oyuncuları kimler ve karakterlerin isimleri nedir aramaları yapıyor. işte, detaylar...
Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Ramazan Demir'in yer aldığı fenomen dizi Yalı Çapkını'nın yeni sezonunu ilk bölümü için geri sayıma geçilmiş durumda. Oldukça heyecanlı geçen finalin ardından merakla beklenen yeni sezonun oyuncularını ve finalinde neler olduğunu bir araya getirdik.
YALI ÇAPKINI YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?
Seyran - Afra Saraçoğlu
Ferit - Mert Ramazan Demir
Halis Ağa - Çetin Tekindor
Hattuç- Şerif Sezer
İfakat - Gülçin Santırcıoğlu
Orhan -Emre Altuğ
Gülgün - Gözde Kansu
Abidin - Ersin Arıcı
Suna - Beril Pozam
Sultan - İrem Altuğ
Asuman - Öznur Serçeler
Şefika - Hülya Duyar
Kazım - Diren Polatoğulları
Esme - Sezin Bozacı
Latif - Yiğit Tuncay
YALI ÇAPKINI FİNALİNDE NELER OLDU?
Ferit, Seyran’ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar. Abidin, Suna’nın Saffet’le evlendiğini öğrenir ve kahrolur. Seyran ise kendinde değildir. Hattuç’la Antep’e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduklarını görür. Ferit, Seyran’ın Antep’te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep’te alır ve Seyran’la Vakkas Usta’nın dükkanında buluşur.
Sonrasında ise Seyran’a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Tarık, Seyran’ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.