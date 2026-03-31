Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Yalova merkezli 11 ilde sahte psikoteknik raporu operasyonu: 29 gözaltı

        Yalova merkezli 11 ilde, ehliyet ve iş yeri için gerekli olan psikoteknik raporlarını sahte şekilde düzenledikleri öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 29 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 15:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sahte psikoteknik raporu operasyonu: 29 gözaltı

        Yalova merkezli 11 ilde, ehliyet ve iş yeri için gerekli olan psikoteknik raporlarını sahte şekilde düzenledikleri öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.

        29 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, iş yerleri için 5 yılda bir yenilenmesi gereken ve ehliyeti geri alınan sürücülerin yeniden ehliyet alabilmeleri için zorunlu olan psikoteknik raporlarını sahte olarak düzenledikleri iddia edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Yalova merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, aralarında raporları düzenleyen doktorların da bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alındı. Yalova’da 3 psikoteknik merkezi ile şüphelilerin iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda doküman, dijital materyal ve bilgisayara incelenmek üzere el konuldu.

        Şüpheliler hakkında ‘Çıkar amaçlı suç örgütü kurma’, ‘Kamu zararına nitelikli dolandırıcılık’, ‘Resmi evrakta sahtecilik’ ve ‘Rüşvet’ suçlarından işlem yapıldığı belirtilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        #yalova
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
