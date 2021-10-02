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Montella: Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu

Süper Lig´in 8´inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor´un sahasında Adana Demirspor´a 2-1 kaybettiği maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklama yaptı.

Yanal: Kazanabileceğimiz maçı kaybettik

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, maça ellerindeki kozları oynayarak kontrollü başladıklarını belirterek, "Rakibi her yerde tuttuk. İstediğimiz gibi hücum yaptık. Ama sürpriz bir gol, tartışılan, tartışılacak olan, anlamlandıramadığımız, anlam veremediğimiz bir gol. Bu bizi disiplinden uzaklaştırdı ve bir süre dağınıklığı toplamak için fazlasıyla mücadele ettik. Oyuncu atılabilirdi. Futbol dışında oyunun dengesini toparlamak ve geri dönmek için fazlasıyla mücadele ettiğimizi düşünüyorum" dedi.


İkinci yarıda toparlandıklarını sözlerine ekleyen Ersun Yanal, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Oyuna geri döndük ve iyi oynamaya başladık. Gol kaçırdık, rakibe üstünlük kurduk. Bu üstünlükte oyunun bir bölümünde iki oyuncunun kavgası ve tartışması çıktı. Kazandığımız disiplini o an geri iade ettiğimiz düşünüyorum. Maalesef futbolun artılarını burada konuşmak mümkün olmuyor. Yine bugün futbolun önüne geçen birtakım hadiseler meydana geliyor. Bunları nasıl toparlayacağız, nasıl düzelteceğiz? Yetenek seçiminde hata yapmayacağız. Yetenek seçimlerinde torpil yapmayacağız. Yetenek seçeneklerinde maalesef yaptığımız hatalar sadece bize değil, Türk futboluna pahalıya mal oluyor. Kazanabileceğimiz bir maçtı, kaybettik. Onun için çok üzüldük."

MONTELLA: "HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET OLDU"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise galip geldikleri için çok mutlu olduğunu söyledi. Takım ve kulüp olarak herkesin çok çalıştığı bir dönem geçirdiklerini sözlerine ekleyen Montella, "4 maçlık bir serüven bitirdik. Ama baktığınız zaman kulübümüzü de canı gönülden tebrik ediyorum. Sürekli bizim yanımızdalar. Sundukları imkanlar sayesinde hep birlikte çok mutlu bir şekilde çalışabiliyoruz. Tabii ki şunu da belirtmek istiyorum. Top çok rakipteymiş gibi görünüyor ama biz çok daha fazla pozisyon bulduk. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Ayrıca taraftarlara da teşekkür ediyorum" dedi.

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