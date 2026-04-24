Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 14.255,16 %-0,56
        DOLAR 45,0249 %0,11
        EURO 52,6993 %0,19
        GRAM ALTIN 6.780,93 %0,02
        FAİZ 40,09 %-0,47
        GÜMÜŞ GRAM 108,36 %-0,59
        BITCOIN 77.665,00 %-0,31
        GBP/TRY 60,7726 %0,18
        EUR/USD 1,1694 %0,09
        BRENT 107,14 %1,97
        ÇEYREK ALTIN 11.086,82 %0,02
        Yapay Zeka DeepSeek V4 Huawei çipleriyle ABD'ye meydan okuyor - Çinli DeepSeek, V4 versiyonunu tanıttı!

        DeepSeek V4 Huawei çipleriyle ABD’ye meydan okuyor

        Çin merkezli yapay zeka girişimi DeepSeek, bir yıl aradan sonra DeepSeek-V4-Pro ve DeepSeek-V4-Flash ön izleme sürümlerini duyurdu. Açık kaynaklı yeni modeller, matematik ve kodlama alanlarında açık modeller arasında liderlik iddia ederken, dünya bilgisi benchmark'larında yalnızca Google'ın kapalı modeli Gemini 3.1-Pro'nun gerisinde kalıyor. Huawei Ascend çiplerine özel optimize edilen V4 serisi, Çin'in yapay zeka donanımında kendi kendine yeterliliğini bir adım daha ileri taşıyor.

        Giriş: 24 Nisan 2026 - 13:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çinli DeepSeek, V4 sürümünü tanıttı!

        Yapay zeka teknolojileri son yıllarda olağanüstü bir hızla gelişirken, bu alanda ABD ile Çin arasındaki stratejik rekabet de giderek kızışıyor. OpenAI ve Google gibi Amerikan devlerinin milyarlarca dolarlık yatırımlarla şekillendirdiği frontier modellerine karşı, Çinli startup’lar daha düşük maliyetlerle rekabetçi çözümler üreterek dikkat çekiyor. Bu rekabetin yeni ve önemli bir halkasında, DeepSeek bugün V4 serisini ön izleme olarak piyasaya sürdü. Hangzhou merkezli şirket, geçen yıl DeepSeek-R1 ile yarattığı şok dalgasının ardından şimdi Huawei çipleriyle optimize edilmiş güçlü modellerle sahneye çıkıyor.

        DEEPSEEK V4’TE ÖNE ÇIKAN YENİLİKLER

        DeepSeek-V4-Pro, Mixture-of-Experts (MoE) mimarisine sahip dev bir model olarak öne çıkıyor. Toplam 1.6 trilyon parametreye (49 milyar aktif parametre) sahip olan bu versiyon, açık kaynaklı rakipler arasında matematik, kodlama ve STEM alanlarında en iyi performansı gösterdiğini iddia ediyor. Dünya bilgisi benchmark’larında ise yalnızca Google’ın kapalı modeli Gemini 3.1-Pro’nun gerisinde kalıyor. Şirket, V4-Pro’nun genel performansının OpenAI’nin GPT-5.4 ve Google’ın Gemini 3.1-Pro modellerine yalnızca 3-6 aylık bir gelişim farkıyla yaklaştığını belirtiyor. Her iki model de 1 milyon token’lık ultra uzun bağlam penceresi destekliyor ve özellikle AI ajan tabanlı karmaşık görevler için optimize edildi.

        DAHA HIZLI VE EKONOMİK SEÇENEK: V4-FLASH

        DeepSeek-V4-Flash ise daha hafif bir yapıya sahip. Toplam 284 milyar parametre (13 milyar aktif) ile çalışan bu versiyon, Pro modeline benzer akıl yürütme yetenekleri sunarken daha hızlı yanıt süreleri ve oldukça maliyet etkili kullanım fiyatları vaat ediyor. Flash versiyonu, özellikle yüksek hacimli ve düşük gecikmeli uygulamalar için ideal bir çözüm olarak konumlandırılıyor.

        HUAWEI İŞ BİRLİĞİ: ÇİN’İN ÇİP BAĞIMSIZLIĞINA BÜYÜK ADIM

        V4 serisinin en dikkat çeken yanı, Huawei Ascend çiplerine özel olarak optimize edilmiş olması. Daha önce Nvidia çiplerine dayanan DeepSeek, bu yeni modellerle Çin’in yerli donanım ekosistemine geçişini hızlandırıyor. Huawei ile yakın işbirliği, ABD’nin ihracat kısıtlamalarına karşı Çin’in yapay zeka alanında kendi kendine yeterliliğini güçlendiren kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu işbirliğinin Çin’in en iyi yerli çip alternatifi olan Huawei Ascend’in benimsenmesini hızlandıracağını ve Nvidia’nın Çin’deki geliştirici ekosistemini kaybetme riskini artırabileceğini belirtiyor.

        DEEPSEEK’İN HIZLI YÜKSELİŞİ

        Bir yıl önce DeepSeek-R1’in düşük maliyetli başarısı “AI’nin Sputnik anı” olarak nitelendirilmişti. Şimdi V4 ile geri dönen şirket, hem Çin içinde hem de uluslararası platformlarda yoğun rekabetle karşı karşıya. Birçok Batılı hükümet veri gizliliği endişeleriyle DeepSeek modellerini kurumlarında yasaklasa da, açık kaynak modeller arasında kullanım oranı yüksekliğini koruyor. Çin’de ise Zhipu AI ve MiniMax gibi yerli rakiplerle kıyasıya rekabet devam ediyor. Analistler, yapay zeka pazarının “kazanan her şeyi alır” mantığıyla değil, benimsenme oranı, monetizasyon ve sürdürülebilir gelir modeline göre şekilleneceğini öngörüyor.

        PEKİ BU REKABETİN GELECEĞİNDE BİZİ NELER BEKLİYOR?

        DeepSeek-V4 serisinin ön izleme sürümü, geliştiricilerden gelecek gerçek dünya geri bildirimleriyle nihai versiyona hazırlanacak. Şirket, 20 milyar doları aşan bir değerlemeyle fon arayışında olduğunu ve Alibaba ile Tencent’in potansiyel yatırımcılardan olduğunu duyurmuştu. V4’ün başarısı, Çin’in yapay zeka yarışındaki iddiasını ne ölçüde güçlendireceğini önümüzdeki dönemde gösterecek.

