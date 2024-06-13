Yapay zekalı insan kaynakları uygulaması: KAI

Türkiye’nin önde gelen bilgi teknolojileri şirketlerinden KoçSistem, insan kaynakları yapay zeka uygulaması KoçSistem Artificial Intelligence (KAI)’yi hayata geçirdiğini duyurdu.

KoçSistem’in uzman ekipleri tarafından oluşturulan KAI, insan kaynakları uygulamalarının yanı sıra tüm şirket içi süreçlerde aktif görev alacak. Kişiselleştirilmiş çalışan deneyimi sunmayı ve çalışanların doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşmalarını amaçlayan yeni iş arkadaşı KAI, Topluluk içi ve dışı müşterilerimizin ihtiyaçlarını kapsayacak şekilde geliştirilmeye devam edecek. KoçSistem, KAI’yi önümüzdeki dönemde bir ürün olarak müşterilerinin hizmetine sunmayı planlıyor.

"ÜRETKEN YAPAY ZEKA HENÜZ BAŞLANGIÇ AŞAMASINDA"

Şirketin Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, günümüzde işletmelerin yapay zeka algoritmalarının gücünden faydalanarak iş akışlarını kolaylaştırdıklarını, hedef kitlelerine ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için adeta birbirleriyle yarıştıklarını ifade ederek; “İşletmeler yapay zeka ile adeta devrim yaratıyor, kullanıcı deneyimi odaklı ürünlerin geliştirilmesine olanak sağlıyor. Bunu üretken yapay zeka teknolojisine borçluyuz. Yapay zekanın bu yeni alanı, basit öngörülerin ötesine geçiyor ve insan bilgisini taklit eden içerik, veri ve çözümler üretiyor. Yeni nesil yapay zeka sohbet robotları yalnızca tahmin etmekle kalmıyor, aynı zamanda birçok alandaki karmaşık sorunları da çözebiliyor. Üretken yapay zekayı benimseme yolculuğu henüz başlangıç aşamasında olsa da giderek daha fazla şirket, iç süreçlerini ve müşteri ihtiyaçlarını gerçek zamanlı olarak uyarlayarak kullanıcı deneyimini özelleştirmek için büyük çaba sarf ediyor. Biz de tüm bu uzmanlıkları kendi bünyesinde barındıran Türkiye’nin lider teknoloji şirketi olarak önce kendi iş süreçlerimiz için KAI’yi tasarladık. KAI, çalışma arkadaşlarımızın her soru ve sorununa çözüm bulmaya çalışıyor, doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşmalarını sağlıyor. Önümüzdeki dönemde iş gücünde ve operasyonel süreçlerde de KAI aracılığıyla verimlilik artışı sağlamayı hedefliyoruz. Yapay zeka insan kaynakları uygulamamız KAI’yi çok yakında tüm müşterilerimizin hizmetine sunmak için çalışmalarımızı aralıksız yürütüyoruz” dedi.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ BİR DENEYİM

7/24 erişilebilir şekilde tasarlanan KAI, son derece net ve doğal bir iletişim dili kullanıyor. İş süreçlerinde proaktif ve yaratıcı olacak şekilde kodlanan KAI, çalışma arkadaşlarının kendisiyle iletişim kurmasını beklemeden, hedeflenen iş ve süreçlerde doğrudan diyalog başlatarak iletişimi yaygınlaştırabiliyor.