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Yapı Kredi'den Efe Demir ile ilgili açıklama

Yapı Kredi, Yapı Kredi Teknoloji'de çalışan Efe Demir'in vefatıyla ilgili bir açıklama yayınladı

Yapı Kredi'den Efe Demir'le ilgili açıklama
HABERTURK.COM

Yapı Kredi Teknoloji'de çalışan Efe Demir'in 'mobbing nedeniyle intihar ettiği' ve buna bağlı olarak 'şirket çalışanlarının iş yavaşlattığı ve sistemin durduğu' iddia edildi. Yapı Kredi konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Yapı Kredi'den yapılan açıklama şöyle:

"Yapı Kredi Teknoloji'de görev yapan değerli çalışma arkadaşımız Efe Demir'in vefatından büyük üzüntü duyuyoruz.
Bizleri derinden yaralayan bu vefatla ilgili olarak çeşitli mecralarda ve sosyal medya hesaplarında bankamız ile ilgili ortaya atılan gerçek dışı iddiaları da üzüntü ile takip ediyoruz.
Yapı Kredi olarak her zaman önceliğimiz çalışanlarımızın sağlığı ve esenliğidir. Bu doğrultuda tüm süreçlerimiz düzenli olarak gözden geçirilmekte ve denetlenmektedir,
Tüm çalışanlarımız adına böylesi acı bir durumda, insan hayatını kullanarak ortaya atılan iddiaların gerçeklikten uzak olduğunu vurgulamak isteriz.
Merhum çalışma arkadaşımızın banka elektronik sistemlerini kullanarak yaptığı Yapı Kredi'de olan tüm yazışmaların ilgili yasal mercilerin talep etmesi durumunda ibraz edileceğini ve gerekli takibin tarafımızca sürdürüleceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.
Bu vesile ile bir kez daha değerli çalışma arkadaşımız Efe Demir'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm Yapı Kredi çalışanlarına sabırlar dileriz.
Hepimizin başı sağ olsun."

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