Yapı Kredi Leasing'den 50 milyon Euro'luk finansman anlaşması

Yapı Kredi Leasing, 1 yıl ödemesiz 4 yıl vadeli şekilde 50 milyon Euro'luk sürdürülebilir finansman anlaşmasına imza attı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) Yeşil Ekonomi Finansman Fonu (GEFF II) kapsamında kullandırılacak finansman, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve iklim dayanıklılığı önlemleri de dahil olmak üzere yeşil ekonomi yatırımlarını kapsayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, tüm çalışmalarını sürdürülebilir dönüşüm odağında ilerlettiklerini aktararak, yeşil ekonomiyi ve yeşil dönüşümü desteklemek sadece gelecek için değil bugün için de büyük bir önemde olduğunu belirtti.

Finansal kiralama sektöründe yeşil ekonomiyi desteklerken, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiyi odağına alan şirketleri finanse etmek için kaynaklarını çeşitlendirmeyi hedeflediklerini aktaran Torun, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda sürdürülebilir bir gelecek inşası için sürdürülebilir dönüşümü destekliyor, uluslararası anlaşmalara imza atarak müşterilerimizin sürdürülebilir dönüşüm süreçlerine katkı sağlıyoruz. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve iklim dayanıklılığı alanlarındaki projelere finansman sağlamak amacıyla EBRD ile gerçekleştirdiğimiz 50 milyon avroluk bu anlaşma, ülkemizde yeşil ekonomiye geçişi hızlandırmaya yönelik önemli bir adım olacak. Yapı Kredi Leasing olarak sürdürülebilir dönüşümü desteklemeye, bu alanda bir adım önde olmaya her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz."