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        Haberler Bilgi Magazin YARI FİNALİSTLER BELLİ OLDU! MasterChef kim kazandı? 30 Aralık Pazartesi MasterChef kim elendi, son finalist kim oldu?

        MasterChef'te son yarı finalist belli oldu! 30 Aralık Pazartesi MasterChef'te kim kazandı?

        MasterChef'te final için geri sayım başladı. Son 5 yarışmacının kaldığı yarışmada ilk 4'e kalan son yarı finalist bu akşam belli oldu. Kerem ve Beyza dünya mutfağından yemekler yaptı. Üç etaplı finalin sonunda en fazla puanı alan yarışmacı son yarı finalist oldu, diğer yarışmacı ise MasterChef hayallerine veda etti. MasterChef'in yayınlanan yeni bölüm fragmanında bir yarışmacı şeflere kaşık attırdı. Peki, MasterChef'te kim kazandı? 30 Aralık MasterChef kim elendi?" İşte 30 Aralık Pazartesi MasterChef ilk 4'e kalan son yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 19:33 Güncelleme: 30.12.2024 - 23:56
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        1

        MasterChef Türkiye'de son yarı finalist belli oldu. Hatırlanacağı gibi Onur, Eda ve Semih rakiplerinden daha başarılı tabak yaparak yarı finale adını yazdıran isimler olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ilk 4'e kalan son yarışmacı şeflerin değerlendirmelerinin ardından üç etabın sonunda belli oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 30 Aralık Pazartesi MasterChef kim elendi, son finalist kim oldu?" İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?

        Masterchef'te en başarılı tabağı yapan Kerem yarı finale yükselen son yarışmacı oldu.

        3

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te en az başarılı tabağı yapan Beyza 5. olarak yarışmaya veda etti.

        4

        MASTERCHEF'TE ŞEF CEKETİNİ KAZANAN YARIŞMACILAR

        Kerem

        Onur

        Eda

        Beyza

        Semih

        5

        MASTERCHEF'TE İLK 4'E KALAN YARIŞMACILAR

        Semih

        Onur

        Eda

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