MasterChef Türkiye'de son yarı finalist belli oldu. Hatırlanacağı gibi Onur, Eda ve Semih rakiplerinden daha başarılı tabak yaparak yarı finale adını yazdıran isimler olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ilk 4'e kalan son yarışmacı şeflerin değerlendirmelerinin ardından üç etabın sonunda belli oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 30 Aralık Pazartesi MasterChef kim elendi, son finalist kim oldu?" İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşanan gelişmeler...