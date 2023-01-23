Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yurt genelindeki binlerce öğrenci, öğretmen ve velinin heyecanla beklediği yarı yıl tatilinin bitiş tarihine ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. İşte, gözlerin çevrildiği 15 tatil ne zaman bitiyor ve okullar ne zaman kapanıyor sorularının yanıtları...