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Yarı yıl tatili ne zaman bitiyor? MEB duyurdu: 2022-2023 eğitim yılı 15 tatil bitiş günü...

2022-2023 eğitim-öğretim yılının yarı yıl tatili geçtiğimiz günlerde başladı. Yurt genelinde tatillerini sürdüren öğrenciler ise şimdiden 15 tatil ne zaman bitiyor ve hangi gün ders başı yapılacak sorularının cevaplarını arıyor. İşte, ayrıntılar...

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  • Yarı yıl tatili ne zaman bitiyor? MEB duyurdu: 2022-2023 eğitim yılı 15 tatil bitiş günü ne zaman? Sömestr tatili hangi gün sona erecek?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yurt genelindeki binlerce öğrenci, öğretmen ve velinin heyecanla beklediği yarı yıl tatilinin bitiş tarihine ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. İşte, gözlerin çevrildiği 15 tatil ne zaman bitiyor ve okullar ne zaman kapanıyor sorularının yanıtları...
  • Yarı yıl tatili ne zaman bitiyor? MEB duyurdu: 2022-2023 eğitim yılı 15 tatil bitiş günü ne zaman? Sömestr tatili hangi gün sona erecek?

    YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK 2023?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların ne zaman yarıyıl tatilinden döneceği belli oldu. 
  • Yarı yıl tatili ne zaman bitiyor? MEB duyurdu: 2022-2023 eğitim yılı 15 tatil bitiş günü ne zaman? Sömestr tatili hangi gün sona erecek?

    SÖMESTR ŞUBAT'TA BİTİYOR!

    Buna göre; öğrencilerin 23 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili 3 Şubat 2023'de sona erecek.
  • Yarı yıl tatili ne zaman bitiyor? MEB duyurdu: 2022-2023 eğitim yılı 15 tatil bitiş günü ne zaman? Sömestr tatili hangi gün sona erecek?

    2023 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK VE KAPANACAK?

    MEB tarafından yayımlanan takvime göre öğrenciler; ikinci döneme 6 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak.
  • Yarı yıl tatili ne zaman bitiyor? MEB duyurdu: 2022-2023 eğitim yılı 15 tatil bitiş günü ne zaman? Sömestr tatili hangi gün sona erecek?

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

    2022-2023 okul dönemi ise 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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