Yarın hava nasıl olacak? 19 Şubat 2024 yarın Türkiye genelinde hava durumu
Türkiye'de yarın birçok il yağışlı bir gün geçirecek. 18 Şubat günü Doğu Anadolu'nun bazı kentlerinde kar yağışı beklenirken; Ege Bölgesi ise yağışsız ve az bulutlu bir güne uyanacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava durumu haritası ile "Yarın (18 Şubat 2024) İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava nasıl olacak" sorusu yanıt buldu. İşte, detaylar...
Geçtiğimiz hafta yaşanan soğuk hava ve yağış bazı bölgelerde yavaş yavaş azalmaya başladı. MGM'nin bu haftaki genel hava durumu tahminine göre; hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civasında doğu bölgelerde yer yer mevsim noramlleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde haftanın ilk gününde bugün havanın nasıl olacağını sizler için derledik. İşte, 19 Şubat 2024 Türkiye hava durumu...
YARIN (19 ŞUBAT PAZARTESİ) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul yarın yağışsız bir güne uyanacak. Hava çok bulutlu olacak ve sıcaklıklar 4 ile 11 derece arasında değişecek.
Ankara ise çok bulutlu bir pazartesi yaşayacak. Sıcaklıklar -2 dereceye kadar düşecek.
İzmir de yarın güneş, bulutların ardından kendini gösterecek ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar, 15 dereceye kadar çıkacak.
TÜRİYE GENELİNDE YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji'nin 19 Şubat Pazartesi gününe dair yayımladığı hava durumu raporuna göre; Yurdun kuzeyi ile doğusunda yağış beklenirken diğer bölgeler daha sakin bir gün geçirecek. Ardahan'da yarın kar yağışı beklenirken termometrelerin -12'ye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Antalya ise güç içinde 19 dereceye çıkacak hava sıcaklığı ile adeta bahardan kalma bir gün yaşayacak.