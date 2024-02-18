YARIN (19 ŞUBAT PAZARTESİ) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul yarın yağışsız bir güne uyanacak. Hava çok bulutlu olacak ve sıcaklıklar 4 ile 11 derece arasında değişecek.

Ankara ise çok bulutlu bir pazartesi yaşayacak. Sıcaklıklar -2 dereceye kadar düşecek.

İzmir de yarın güneş, bulutların ardından kendini gösterecek ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar, 15 dereceye kadar çıkacak.