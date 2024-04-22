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        Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? 23 Nisan Salı İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara ve Türkiye genelinde hava durumu

        Yarın hava nasıl olacak? 23 Nisan Salı İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara hava durumu

        Her hafta meteoroloji, ülke genelinde bir haftalık hava tahmini raporu yayınlıyor. Türkiye baharı ve aynı anda bahar yağmurlarını bir arada yaşayacağı bir haftaya giriyor. İşte, 23 Nisan Salı İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara ve Türkiye genelinde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 10:13 Güncelleme: 22.04.2024 - 10:13
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        Türkiye bahar havalarını yaşarken, bir yandan da baharın hızlı değişimlerine maruz kalıyor. Yarın yine hem güneşli hem de yağışlı bir gün olacak. 23 Nisan Salı İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara ve Türkiye genelinde hava durumu...

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        YARIN (23 NİSAN SALI) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR HAVA NASIL OLACAK?

        İstanbul yarın gök gürültülü ve yağışlı ancak sıcaklıklar 19 derece etrafında seyredecek.

        İzmir ise yağışsız ancak bol rüzgârlı bir gün geçirecek ve sıcaklıklar 29 dereceyi bulacak.

        Ankara ise parçalı bulutlu da olsa güneşli bir gün geçirecek. Sıcaklıklar 26 dereceyi görecek.

        Bursa da sağanak yağışın etkisine girecek şehirlerden. Ancak gök gürültülerine rağmen Bursa 24 dereceyi bulan sıcaklık sayesinde ılık bir gün geçirecek.

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        YARIN (23 NİSAN SALI) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Türkiye'de yarın aynı anda birçok mevsim yaşanacak. Marmara sağanak yağışlı, Ege ve Akdeniz'in bir kısmı rüzgârlı, kalan bölgeler ise güneşli olacak.

        Ancak hepsinin ortak bir noktası var; ülkede sıcaklıklar düşmeyecek ve sıcak hava herkesin keyfini yerine getirecek.

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        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Meteoroloji yarın için Marmara ve Akdeniz'de toz taşınımı uyarısı veriyor. Alerjisi olan vatandaşların yarın dikkatli olmaları gerekiyor.

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