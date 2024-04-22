YARIN (23 NİSAN SALI) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul yarın gök gürültülü ve yağışlı ancak sıcaklıklar 19 derece etrafında seyredecek.

İzmir ise yağışsız ancak bol rüzgârlı bir gün geçirecek ve sıcaklıklar 29 dereceyi bulacak.

Ankara ise parçalı bulutlu da olsa güneşli bir gün geçirecek. Sıcaklıklar 26 dereceyi görecek.

Bursa da sağanak yağışın etkisine girecek şehirlerden. Ancak gök gürültülerine rağmen Bursa 24 dereceyi bulan sıcaklık sayesinde ılık bir gün geçirecek.