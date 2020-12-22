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Japon otomotiv üreticisi Toyota'nın 1999’da tanıtılan b-segment modeli Yaris, Fransa'da üretildiği fabrikadan dört milyonuncu kez bantlardan indi.

Yaris 2019 yılında Avrupa’da 224 bin civarında satış elde ederek Toyota’nın Avrupa satışlarının yüzde 22’sini temsil etti ve segmentinde ise yüzde 8 pay aldığı kaydedildi.

Avrupa’da üretilen 4 milyonuncu Yaris'in ise dördüncü nesil model olduğu bildirildi. Hibrit sistem ile donatılan ve 116 beygir güç üreten ört milyonuncu Yaris'in, 100 kilometrede 3.7 litre yakıt tükettiği bilgisi paylaşıldı.

4 milyonuncu Yaris'in kırmızı ve siyah bi-tone renkler ile üretildiği belirtildi.