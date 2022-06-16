Yaş düzeltmesini geciktirmeyin

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, iş kazasıyla meslek hastalığı halinde hak sahiplerine bağlanacak gelirler hesaplanırken, iş kazası veya meslek hastalığının ortaya çıktığı tarihte nüfus kütüğünde kayıtlı olan doğum tarihi esas alınıyor. Emekli aylığı veya çocuklara ölüm aylığı bağlanırken ise ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışmaya başlama tarihindeki nüfus kayıt bilgileri dikkate alınıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kanunun bu hükmü dolayısıyla, emekli aylığı bağlanırken sigortalı çalışmaya başladıktan sonraki yaş düzeltmelerini dikkate almıyor. İş kazası ve meslek hastalığında ise hekim ya da sağlık kurulu raporuyla iş kazasının veya meslek hastalığının tespit edildiği tarihten sonraki yaş düzeltmeleri kabul edilmiyor.

Nüfus Hizmetleri Kanunu’na göre, dayanak belgesinde bulunduğu halde nüfus kütüklerine hatalı veya eksik tescil edilen ya da hiç yazılmayan bilgiler “hata” olarak değerlendiriliyor. Bu tür maddi hatalar, mahkeme kararına gerek olmaksızın Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü veya nüfus müdürlükleri tarafından düzeltilebiliyor. Bu şekilde yapılan kayıt düzeltme işlemleri 5510 Sayılı Kanun’a aykırı düşmediğinden, düzeltilmiş yaş dikkate alınıyor.

ÇOCUĞUNUZUN YAŞ DÜZELTMESİNİ GECİKTİRMEYİN

Nüfusta doğum tarihine ilişkin bilgileri yanlış olan çocukların emeklilikte sıkıntı yaşamaması için, çocuğun yaş düzeltme işlemlerinin sigortalı çalışmaya başlamadan önce yapılması gerekiyor.

Staj sigortası, emeklilikte dikkate alınmıyor. Bu nedenle, staj sigortası bulunan çocukların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak çalışmaya başlamadan önce yaşının düzeltilmesinde bir engel bulunmuyor. Önemli olan, normal sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce yaş düzeltme işleminin gerçekleştirilmiş olması.

Yaş düzeltmede mahkeme kararının kesinleştiği tarih dikkate alındığından, mahkeme sürecindeki olası gecikmeler göz önünde bulundurularak yaş düzeltme işlemi için önceden hareket edilmesi gerekir.

NÜFUSTA DOĞUM GÜNÜ VEYA AYI YAZMAYANLARIN DURUMU NE OLACAK?

Nüfus kayıtlarında bazen sadece yıl veya ay ve yıl bilgisi yer alabiliyor. SGK, nüfus kayıtlarında doğum ay ve günleri yazılı olmayanları 1 Temmuz’da, doğum ayı yazılı olup da günü yazılı olmayanları da o ayın 1’inde doğmuş sayıyor. Emeklilik için yaş koşulunu yerine getirdiği tarihi de buna göre belirliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarının yaş hadleri sebebiyle emeklilik işlemleri doğum tarihlerinde ay ve gün yazılı olmayanlar ile doğum günleri 1 Eylül’den önce olanlar için 1 Eylül; doğum günleri 1 Eylül ve daha sonra olanlar için ise takip eden yılın 1 Eylül tarihinde yapılır.