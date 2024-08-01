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        Haberler Bilgi Gündem YAŞ toplantısı kararları açıklandı mı? Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı kararları ve sonuçları ne zaman açıklanacak? Atama ve terfi kararları bekleniyor!

        YAŞ toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı kararları ve sonuçları bekleniyor!

        Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapıldı. Bir yıl aradan sonra toplanan YAŞ'ta; albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemleri, general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları ele alındı. Toplantının sona ermesinin ardından gözler Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) alınan kararlar ve sonuçlara çevrildi. Bu kapsamda YAŞ toplantısı kararları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularının yanıtlarını sizler için derledik. İşte, 2024 YAŞ toplantısı hakkında merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 14:34 Güncelleme: 01.08.2024 - 14:34
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        Yüksek Askeri Şura (YAŞ), bir yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının sona ermesinin ardından ''YAŞ toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?'' sorusu gündemde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Terfi, atama gibi kararlar başta olmak üzere 2024 YAŞ toplantısında ele alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak. Peki, Yüksek Askeri Şura toplantısı bitti mi? 2024 YAŞ kararları ve sonuçları hakkında merak edilen tüm detaylar…

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        YAŞ TOPLANTISI SONA ERDİ!

        2024 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, bir yıl aradan sonra 1 Ağustos 2024 Perşembe günü yani bugün yapıldı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı, 1 saat 20 dakika sürdü

        YAŞ'ta albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alındı.

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        YAŞ TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura kararlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

        Toplantıda alınan terfiler, atamalar ve diğer kararlar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

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