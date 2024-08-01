Yüksek Askeri Şura (YAŞ), bir yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının sona ermesinin ardından ''YAŞ toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?'' sorusu gündemde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Terfi, atama gibi kararlar başta olmak üzere 2024 YAŞ toplantısında ele alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak. Peki, Yüksek Askeri Şura toplantısı bitti mi? 2024 YAŞ kararları ve sonuçları hakkında merak edilen tüm detaylar…