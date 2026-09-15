'anababagünü’ İzmir'de

İstanbul’da başlayan, Ankara’ya uzanan anababagünü’nün yeni durağı İzmir. Tasarım, moda, sanat, yaşam ve yeme-içme dünyasından bağımsız markaları kendine özgü seçkisiyle bir araya getiren anababagünü, 19–20 Eylül’de Otomol İzmir’de gerçekleşecek.

Küçük markaları, yaratıcı üreticileri ve onların hikâyelerini bir araya getiren anababagünü; müzik, dans ve sürprizlerle keyifli bir hafta sonu deneyimi sunuyor. anababagünü’nde iki gün boyunca; giyim ve aksesuardan tasarım objelerine, sanattan yeme-içmeye uzanan farklı disiplinlerden marka ve üreticiler yer alacak.