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        Haberler Yaşam Alışveriş 'anababagünü’ İzmir'de

        'anababagünü’ İzmir'de

        Tasarım, moda, sanat, yaşam ve yeme-içme dünyasından bağımsız markaları kendine özgü seçkisiyle bir araya getiren anababagünü, 19–20 Eylül'de Otomol İzmir'de gerçekleştirilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 16:06 Güncelleme:
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        'anababagünü' İzmir'de

        İstanbul’da başlayan, Ankara’ya uzanan anababagünü’nün yeni durağı İzmir. Tasarım, moda, sanat, yaşam ve yeme-içme dünyasından bağımsız markaları kendine özgü seçkisiyle bir araya getiren anababagünü, 19–20 Eylül’de Otomol İzmir’de gerçekleşecek.

        Küçük markaları, yaratıcı üreticileri ve onların hikâyelerini bir araya getiren anababagünü; müzik, dans ve sürprizlerle keyifli bir hafta sonu deneyimi sunuyor. anababagünü’nde iki gün boyunca; giyim ve aksesuardan tasarım objelerine, sanattan yeme-içmeye uzanan farklı disiplinlerden marka ve üreticiler yer alacak.

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        #anababagünü
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        #alışveriş
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