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        Haberler Yaşam 'Yaşamaz' denilen kedi, denizde yüzdü, Uludağ'da kayak keyfi yaptı

        'Yaşamaz' denilen kedi, denizde yüzdü, Uludağ'da kayak keyfi yaptı

        Bursa'da FİP hastalığına yakalanan ve yaşama şansı çok düşük olduğu söylenen 'Başkan' isimli kedi, sahibinin büyük fedakarlığıyla hayata tutundu. Tedavi masraflarını karşılayabilmek için atını satan Şule Özcan'ın duygulanarak anlattığı mücadele, bugün Başkan'ın denizde yüzdüğü ve Uludağ'da kar üzerinde kaydığı görüntülerle mutlu bir hikayeye dönüştü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 11:02 Güncelleme:
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        'Yaşamaz' denilmişti! Denizde yüzdü, Uludağ'da kaydı

        Bursa'da yaşayan Şule Özcan'ın iki yaşındayken sahiplendiği 'Başkan' isimli kedi, kısa süre sonra ölümcül seyreden FİP hastalığına yakalandı. İlk kez bir kedi sahiplendiğini belirten Özcan, aldığı haberle büyük bir yıkım yaşadığını söyledi.

        Başkan'ın hastalığını öğrendiğinde tedavisi olmadığının söylendiğini ifade eden Özcan, "Onu sahiplendiğimde birlikte uzun yıllar yaşayacağımızı düşünüyordum. Bana 'Yakın zamanda ölecek' dediklerinde dünyam başıma yıkıldı. Pandemi dönemiydi ve gerçekten çok zor günler geçirdik" dedi.

        TEDAVİ MASRAFLARINI KARŞILAMAK İÇİN ATINI SATTI

        Hastalık için yurt dışından temin edilen ilacın küçük bir umut olduğunu anlatan Özcan, "Bir şişesi yaklaşık 150 dolardı ve 84 gün boyunca kullanması gerekiyordu. Sadece ilaç değil, tedavi sürecinin tamamı çok büyük masraf oldu. Masrafları karşılayabilmek için atımı satmak zorunda kaldım" diye konuştu.

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        Başkan'ın hastalık nedeniyle kısa sürede büyük kilo kaybı yaşadığını belirten Özcan, "Başkan ıslak FİP'ti. İki hafta içerisinde 5,9 kilodan 3,5 kiloya düştü. Her gün kilosunu takip ediyordum. Veterinerler, 'Belki bir sabah uyandığında Başkan ölmüş olabilir' diyordu. Bu yüzden onunla geçireceğim her dakika benim için çok kıymetliydi" ifadelerini kullandı.

        Yaşadıkları zorlu sürecin kendisini değiştirdiğini dile getiren Özcan, "Ben daha önce hiç böyle bir kayıp korkusu yaşamamıştım. Bu süreç bana hayatın ve sevdiklerimizin değerini öğretti. Bütün işimi gücümü bırakıp sadece ona odaklandım. Veterinerimiz ve ailemle birlikte elimizden gelen her şeyi yaptık" dedi.

        Başkan'ın ömrünün çok kısa kaldığına inandığı için onu bir an bile yalnız bırakmak istemediğini anlatan Özcan, tedavi süreci boyunca gittiği her yere kedisini de götürdü. Birlikte at çiftliğinde vakit geçiren ikili, denizde birlikte yüzdü, Uludağ'da karın tadını çıkardı.

        O günleri anlatan Özcan, "Serbest dalış organizasyonunda güvenlik dalgıcı olarak görev yapıyordum. Tekneden bizi yüzerken görünce bir anda suya atladı. Önce korktum ama sahile kadar yüzdü, güneşlendi ve ardından tekrar tekneye doğru yüzerek geri geldi. O an herkes çok şaşırdı" dedi.

        Uludağ'da geçirdikleri zamanın da unutulmaz olduğunu belirten Özcan, "Karın üzerine çıkıp dolaşıyor, sonra geri gelip ısınıyordu. Bir gün onu kucağıma alıp birlikte karda kaydık. Çok hoşuna gitti, bir daha inmek istemedi" ifadelerini kullandı.

        Aylar süren tedavi, yoğun bakım ve sahibinin bir an olsun eksik etmediği sevgi sayesinde Başkan, hastalığı yenmeyi başardı. Veterinerlerin yaşaması için umut vermediği kedi, bugün 8 yaşında ve sağlıklı bir yaşam sürdürüyor. Bir zamanlar son günlerini birlikte geçirmek için çıktıkları yolculuklar ise artık ikilinin birlikte kurduğu mutlu hayatın en güzel hatıraları olarak hafızalarda yer alıyor.

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