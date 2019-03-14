Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Programda en çok dikkat çeken isim ise Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

Geçen sezonun 32. haftasında Başakşehir - Sivasspor maçında Arda Turan'a kırmızı kart gösteren ve milli futbolcunun saldırısına uğrayan Yaşar Kemal Uğurlu, bu tarihten sonra ilk kez bir Başakşehir maçına verildi.

Uğurlu, 27 haftanın ardından ilk kez Başakşehir karşılaşmasında görev yapacak.