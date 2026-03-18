Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yasemin Ergene, Emirgan'daki bir spor salonundan çıkarken objektiflere yansıdı. Ergene, gazetecileri görünce "Spor yapıyorum, eskiden de hep yapıyordum. Aksatmadan hâlâ sporuma devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

"KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

3 Eylül 2025'te 14 yıllık eşi İzzet Özilhan'dan boşanan Yasemin Ergene'nin adı bir süredir adı Prof. Dr. Karaca Başaran ile anılıyor. Ergene, otomobilinin sık sık Başaran'ın ofisinin önünde görülmesi hakkındaki sorulara "Bu konular hakkında konuşmak istemiyorum, lütfen..." yanıtını vermekle yetindi.

"ŞİMDİLİK BÖYLE İYİ"

Ergene, gazetecilerin "Setlere dönmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Şimdilik böyle iyi. Sosyal medyadan bir şeyler yapıyoruz" cevabını verip daha sonra oradan ayrıldı.

Yasemin Ergene, 2011-2025 yılları arasında evli kaldığı iş insanı İzzet Özilhan'dan Emine ve Ela adından iki çocuğu bulunuyor.

