Yasemin Özilhan: Bu sefer beni mazur görün - Magazin haberleri

"Beni mazur görün" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yasemin Özilhan, Bebek'te görüntülendi. Yürüyüş yaparken objektiflere yansıyan Özilhan, tarzı ve saç stili ile dikkat çekti.

"BU SEFER BENİ MAZUR GÖRÜN" Yasemin Özilhan, basın mensuplarının sorularına, "Daha geçen gün konuştuk. Bu sefer beni mazur görün arkadaşlar" yanıtını vermekle yetindi. Ünlü isim, ardından hızla oradan ayrıldı.

"ÖYLE BİR ŞEY YOK" İki gün önce, "Hayatımda her şey yolunda" ifadelerini kullanan Yasemin Özilhan'a yakın arkadaşı Kerem Bürsin'in, eski sevgilisi Hande Erçel'i takipten çıkarmasını istediği iddiaları sorulmuştu. Özilhan, "Yok öyle bir şey arkadaşlar" yanıtını vermişti.

"KÖTÜYÜZ' DEMİYORUM" Ünlü isim, basın mensuplarının, "Hande Erçel'i neden takipten çıkardınız? Aranız iyiydi, ne oldu?" sorularını ise, "Teşekkürler, konuşmak istemiyorum. 'Kötüyüz' demiyorum zaten, bir şey yok" şeklinde cevaplamıştı.

"DENK GELSEM SELAM VERİRİM" Hande Erçel'e karşı bir kırgınlığı olmadığını belirten Özilhan, "Bir yerde denk gelseniz selam verir misiniz?" sorusuna, "Tabii ki selamlaşırım" demişti.