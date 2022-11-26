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Yasemin Özilhan: Bu sefer beni mazur görün

Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıyan Yasemin Özilhan, gazetecilere, "Bu sefer beni mazur görün arkadaşlar" dedi

Yasemin Özilhan: Bu sefer beni mazur görün - Magazin haberleri
"Beni mazur görün"
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yasemin Özilhan, Bebek'te görüntülendi. Yürüyüş yaparken objektiflere yansıyan Özilhan, tarzı ve saç stili ile dikkat çekti.

"BU SEFER BENİ MAZUR GÖRÜN"

Yasemin Özilhan, basın mensuplarının sorularına, "Daha geçen gün konuştuk. Bu sefer beni mazur görün arkadaşlar" yanıtını vermekle yetindi. Ünlü isim, ardından hızla oradan ayrıldı.

"ÖYLE BİR ŞEY YOK"

İki gün önce, "Hayatımda her şey yolunda" ifadelerini kullanan Yasemin Özilhan'a yakın arkadaşı Kerem Bürsin'in, eski sevgilisi Hande Erçel'i takipten çıkarmasını istediği iddiaları sorulmuştu. Özilhan, "Yok öyle bir şey arkadaşlar" yanıtını vermişti.

"KÖTÜYÜZ' DEMİYORUM"

Ünlü isim, basın mensuplarının, "Hande Erçel'i neden takipten çıkardınız? Aranız iyiydi, ne oldu?" sorularını ise, "Teşekkürler, konuşmak istemiyorum. 'Kötüyüz' demiyorum zaten, bir şey yok" şeklinde cevaplamıştı.

"DENK GELSEM SELAM VERİRİM"

Hande Erçel'e karşı bir kırgınlığı olmadığını belirten Özilhan, "Bir yerde denk gelseniz selam verir misiniz?" sorusuna, "Tabii ki selamlaşırım" demişti.

"BU AİLEYİ SEVİYORUM"

Öte yandan Yasemin Özilhan, geçtiğimiz yol yakın arkadaşı Kerem Bürsin'e doğum gününde sürpriz bir kutlama organize etmişti. Kutlamaya İzzet Özilhan ve Hande Erçel de katılmıştı.

Özilhan, kutlamadan kareleri sosyal medyadan paylaşmıştı. Kerem Bürsin, yakın arkadaşı Yasemin Özilhan'ın gönderisine, "İyi ki hepiniz varsınız. Bu aileyi seviyorum" notuyla karşılık vermişti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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