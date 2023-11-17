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        Haberler Magazin Yasemin Şefkatli: İkizlerin isimleri belli - Magazin haberleri

        Yasemin Şefkatli: İkizlerin isimleri belli

        İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz gün bir davete katıldı. Annelik heyecanı yaşayan Şefkatli, ikiz bebekleriyle ilgili açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 09:07 Güncelleme: 17.11.2023 - 09:15
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        İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’nın oğulları İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021'de evlenmişti. Çiftin, geçen aylarda ikiz erkek bebek beklediği öğrenilmişti.

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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yasemin Şefkatli, dün katıldığı bir etkinlikte doğacak bebekleriyle ilgili soruları yanıtladı.

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        Erkek ikiz çocuğu olacak olan Yasemin Şefkatli, "Doktorum, doğumun ocak ayında olacağın söyledi. Doğum Türkiye’de olacak. Hazırlıklarımız tam hazır değil ama eksikleri tamamlıyoruz. Doğumun tam olarak nasıl olacağına doktorumuz karar verecek. Normal veya sezaryen doğum ise doğumun olduğu gün belli olacak" dedi.

        Şekatli, "İkizlerin isimlerini İdo belirledi ama şimdi burada söylemek istemiyorum, sürpriz olsun" diye konuştu.

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        İkili, bebeklerinin olacağını "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman! Sonunda güzel haberi biz de verelim ikizler geliyor" notuyla duyurmuştu.

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        Tatlıses ve Şefkatli ailesi

        #Yasemin Şefkatli
        #ido tatlıses
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