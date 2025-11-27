Habertürk
        Yasin Kol 4. kez derbi yönetecek - Galatasaray Haberleri

        Yasin Kol 4. kez derbi yönetecek

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçını yönetecek olan hakem Yasin Kol, kariyerinin 4. derbisine çıkacak. Kol, aynı zamanda bu derbide ise ilk kez kez düdük çalacak.

        Giriş: 27.11.2025 - 14:01 Güncelleme: 27.11.2025 - 14:01
        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Bu derbide hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Ali Yılmaz olacak.

        Trabzon bölgesi hakemi olan Yasin Kol, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbide ilk kez düdük çalacak. Kol daha önce Galatasaray ile Beşiktaş derbilerinde 2 kez görev aldı. Yasin Kol 1 defa da Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini yönetti. Yasin Kol'un yönettiği derbilerde siyah-beyazlılar 2 galibiyet, 1 beraberlik, sarı-kırmızılılar 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ve sarı-lacivertliler de 1 mağlubiyet aldı.

        BU SEZON 7 KEZ DÜDÜK ÇALDI

        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Yasin Kol'a 2025-2026 sezonunda 7 karşılaşmada görev verdi. Geride kalan haftalarda Galatasaray'ın 2, Fenerbahçe'nin de 1 maçını yönetti. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederken, Beşiktaş ile de 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin Göztepe ile oynadığı mücadele ise 0-0 sona erdi.

        Kol, bu sezon son olarak Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Pazar günü oynanan Samsunspor - Eyüpspor karşılaşmasına çıktı.

        Yasin Kol'un, kariyerinde görev aldığı derbiler şöyle:

        29.03.2025

        Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1

        04.05.2025

        Fenerbahçe: 0 - Beşiktaş: 1

        04.10.2025

        Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 1

