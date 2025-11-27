Yasin Kol 4. kez derbi yönetecek

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Bu derbide hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Ali Yılmaz olacak.

Trabzon bölgesi hakemi olan Yasin Kol, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbide ilk kez düdük çalacak. Kol daha önce Galatasaray ile Beşiktaş derbilerinde 2 kez görev aldı. Yasin Kol 1 defa da Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini yönetti. Yasin Kol'un yönettiği derbilerde siyah-beyazlılar 2 galibiyet, 1 beraberlik, sarı-kırmızılılar 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ve sarı-lacivertliler de 1 mağlubiyet aldı.