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Yaşlı ve engelli maaşı ne kadar oldu? 2024 Ocak zamlı yaşlılık aylığı ve engelli maaşı ne zaman yatacak? Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, memur ve emekli maaş zamlarını büyük oranda belirleyen 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Yaşlı ve engelli aylığı bilindiği gibi memur maaş zammı katsayısına göre belirlenmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş zamlı yaşlılık aylığı ve engelli maaşlarının yatacağı tarihi duyurdu. İşte zamlı yaşlılık aylığı ve engelli maaşı ödeme tarihleri... Habertürk Giriş: 17.01.2024 - 16:27 Güncelleme: 17.01.2024 - 16:27 facebook

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Memur maaşlarında zam oranı belli olurken, yaşlı ve engelli aylığına ne kadar zam geldiğini gündemi meşgul etmeye başladı. Memur zammı katsayısına göre belirlenen yaşlı ve engelli aylığına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayı itibarıyla gelecek zam miktarını duyurdu. Peki, "Yaşlı ve engelli maaşı ne kadar oldu? Zamlı yaşlılık aylığı ve engelli maaşı ne zaman yatacak?" İşte 2024 Ocak yaşlı ve engelli aylığı...

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2024 MEMUR MAAŞ ZAMMI ORANI BELLİ OLDU! TÜİK, 3 Ocak Çarşamba günü Aralık ayı enflasyon oranıyla yıllık enflasyon oranı rakamlarını açıkladı. Buna göre Aralık ayı enflasyon oranı yüzde 2,93 olurken yıllık enflasyon oranı yüzde 64.77 oldu. Ocak ayı maaş zamları belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 49.25 oranında zam yapılacak.