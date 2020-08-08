Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 8 Ağustos Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 Hokkabaz 'Yabancı Film'
02.00 Hokkabaz 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.45 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Bay Yanlış 'Dizi'
23.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)
02.00 Şevkat Yerimdar 'Dizi' (Tekrar)
04.15 Kadın 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)
06.45 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
19.00 Star Haber
20.00 Kın 'Yabancı Film'
22.15 Bir Demet Tiyatro (Tekrar)
00.15 Kın 'Yabancı Film' (Tekrar)
02.00 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)
04.00 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Kara Sevda 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
20.00 Harry Potter ve Felsefe Taşı 'Yabancı Film'
23.15 Çok Akustik
01.00 Çok Akustik (Tekrar)
02.00 Siyah Beyaz Aşk 'Dizi' (Tekrar)
04.00 Müzik Arası
05.00 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
21.00 Kim Milyoner Olmak İster
00.20 Yarının Dünyası 'Yabancı Film'
02.45 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
20.00 Kalk Gidelim 'Dizi'
00.15 Zaman Matinesi
01.15 Filinta 'Dizi' (Tekrar)
03.15 Gülşen Abi 'Dizi' (Nostalji Kuşağı)
03.50 Yeditepe İstanbul 'Dizi' (Tekrar)
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