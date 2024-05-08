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        Haberler Yemek Yapma Yaz aylarının sağlıklı vazgeçilmezi: Fıstık ezmeli muzlu smoothie tarifi!

        Yaz aylarının sağlıklı vazgeçilmezi: Fıstık ezmeli muzlu smoothie tarifi!

        Güne sağlıklı bir alternatif ile başlamak isteyenler sıcak aylarda muzlu smoothie tercih edebilir. Hem doyurucu hem lezzetli olan bu tarif sadece sabahları değil günün her saati tercih edebileceğiniz tatlı ve ferah bir seçenek. Sizin için sıcak havalarda kurtarıcınız olacak muzlu smoothie tarifini hazırladık, işte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 17:19 Güncelleme: 08.05.2024 - 17:19
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        Yaz aylarının sıcak günlerinde serinlemek için en lezzetli ve sağlıklı seçeneklerden biri fıstık ezmesi ve muzun muhteşem uyumunu bir araya getiren smoothielerdir. İşte size, sıcak havalarda ferahlamanın tam da tadını çıkarabileceğiniz nefis bir tarif: Fıstık ezmeli muzlu smoothie!

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        Malzemeler (4 porsiyon için)

        Parçalara ayrılmış 2 muz

        2 bardak süt

        Yarım bardak fıstık ezmesi

        2 yemek kaşığı bal

        2 bardak buz küpü

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        Hazırlanışı

        Tüm malzemeleri bir araya getirin ve muzlarınızı soyun.

        Muz, süt, fındık ezmesi, bal ve buz küplerini blendera ekleyin.

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        Pürüzsüz olana kadar yaklaşık 30 saniye karıştırın. Bardağa buz küplerini koyun ardından smoothieyi bardağa dökün.

        İsterseniz üzerine tarçın serperek tüketebilirsiniz. Afiyet olsun!

        Kaynak: Allrecipes

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