Yaz aylarının sağlıklı vazgeçilmezi: Fıstık ezmeli muzlu smoothie tarifi!
Güne sağlıklı bir alternatif ile başlamak isteyenler sıcak aylarda muzlu smoothie tercih edebilir. Hem doyurucu hem lezzetli olan bu tarif sadece sabahları değil günün her saati tercih edebileceğiniz tatlı ve ferah bir seçenek. Sizin için sıcak havalarda kurtarıcınız olacak muzlu smoothie tarifini hazırladık, işte detaylar!
Yaz aylarının sıcak günlerinde serinlemek için en lezzetli ve sağlıklı seçeneklerden biri fıstık ezmesi ve muzun muhteşem uyumunu bir araya getiren smoothielerdir. İşte size, sıcak havalarda ferahlamanın tam da tadını çıkarabileceğiniz nefis bir tarif: Fıstık ezmeli muzlu smoothie!
Malzemeler (4 porsiyon için)
Parçalara ayrılmış 2 muz
2 bardak süt
Yarım bardak fıstık ezmesi
2 yemek kaşığı bal
2 bardak buz küpü
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri bir araya getirin ve muzlarınızı soyun.
Muz, süt, fındık ezmesi, bal ve buz küplerini blendera ekleyin.