Yaz tatili ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak, karneler hangi gün dağıtılacak?
Okulların kapanacağı tarih, öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025'te başlarken, birinci dönem 16 Ocak 2026 Cuma günü tamamlandı. 2 Şubat'ta başlayan ikinci dönemin ardından öğrenciler, Mart ayında ikinci ara tatili Ramazan Bayramı tatiliyle birleştirerek değerlendirdi. Peki, bu yıl okullar ne zaman kapanacak ve yaz tatili hangi tarihte başlayacak? Detaylar haberimizde.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, KARNELER HANGİ GÜN DAĞITILACAK?
2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte sona erecek.
YAZ TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
Yaz tatili, 26 Haziran Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte resmen başlayacak. Okulların 7 Eylül 2026’da yeniden açılacağı dikkate alındığında öğrenciler yaklaşık 70 gün sürecek tatil dönemine girmiş olacak.