Yaz tatili ne zaman başlıyor? 2026 Okullar ne zaman kapanacak?
İkinci ara tatilin sona ermesiyle birlikte öğrenciler ve veliler yaz tatili planlarına odaklandı. Ramazan Bayramı ile çakışan tatil sürecinin ardından gözler şimdi Kurban Bayramı ve karne gününe çevrildi. Eğitim öğretim yılının bitiş tarihi yaklaşırken "Okullar ne zaman kapanacak, karneler hangi tarihte verilecek?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Peki, Yaz tatili ne zaman başlıyor? 2026 Okullar ne zaman kapanacak? İşte detaylar...
Giriş: 25.03.2026 - 19:26
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2. Dönemin karneleri 26 Haziran'da dağıtılacak ve ardından yaz tatili başlamış olacak.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?
27 Mayıs 2026 Çarşamba
28 Mayıs 2026 Perşembe
29 Mayıs 2026 Cuma
30 Mayıs 2026 Cumartesi