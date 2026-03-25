        Haberler Bilgi Gündem Yaz tatili ne zaman başlıyor? okullar ne zaman kapanıyor 2026, yaz tatiline kaç gün kaldı?

        Yaz tatili ne zaman başlıyor? 2026 Okullar ne zaman kapanacak?

        İkinci ara tatilin sona ermesiyle birlikte öğrenciler ve veliler yaz tatili planlarına odaklandı. Ramazan Bayramı ile çakışan tatil sürecinin ardından gözler şimdi Kurban Bayramı ve karne gününe çevrildi. Eğitim öğretim yılının bitiş tarihi yaklaşırken "Okullar ne zaman kapanacak, karneler hangi tarihte verilecek?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Peki, Yaz tatili ne zaman başlıyor? 2026 Okullar ne zaman kapanacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2026 - 19:26 Güncelleme:
        1

        Ara tatilin tamamlanmasıyla birlikte eğitim döneminde son viraja girildi. Ramazan Bayramı tatilini geride bırakan öğrenciler, önümüzdeki süreçte hem Kurban Bayramı tatilini hem de yaz tatili başlangıcını bekliyor. Bu süreçte milyonlarca öğrenci ve veli, okulların kapanış tarihi ile karne dağıtım gününe ilişkin detayları araştırıyor. Detaylar haberimizde...

        2

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        2. Dönemin karneleri 26 Haziran'da dağıtılacak ve ardından yaz tatili başlamış olacak.

        3

        KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?

        27 Mayıs 2026 Çarşamba

        28 Mayıs 2026 Perşembe

        29 Mayıs 2026 Cuma

        30 Mayıs 2026 Cumartesi

        4

        2026-2027 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        2026-2027 eğitim öğretim döneminin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Okulların açılacağı tarih Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanacak yeni eğitim öğretim takvimi doğrultusunda belli olacak.

        İran: ABD'nin teklifi aşırı, somut güvence gerekiyor
