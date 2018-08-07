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Acıbadem Altunizade Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mürüvvet Ayten Tüzünalp, “Hele de yaz aylarında çok daha dikkatli olunması ve lensleri hem takarken hem de çıkarırken kurallara mutlaka uyulması gerekir; çünkü bastıran sıcaklar bir yana deniz, havuz, güneş, kum derken gözlerimiz dış tehlikelere daha açık hale gelir. Basit kurallara dikkat edilmemesi ciddi sorunlar doğurabilir hatta körlüğe kadar gidebilir” dedi.