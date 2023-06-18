2023 YDT soruları ve cevapları yayınlandı mı?

YDT soruları ve cevap anahtarı... 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci gün oturumu yapılıyor. Adaylar, ikinci gün ikinci oturumunda Yabancı Dil Testi'nde (YDT) yer alan Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça sorularına cevap verecek. YDT'ye katılım gösterecek adaylar, ÖSYM'nin açıklayacağı YDT soruları ve cevap anahtarı kitapçığı için sınavın ardından beklemeye koyulacak. Zira YDT soruları ve cevapları ile öğrenciler sınavda alabilecekleri puan için bir tahminde bulunabilecek. Bilindiği gibi, her yıl olduğu gibi bütün oturumların tamamlanmasının ardından YDT soruları ve cevapları ÖSYM tarafından PDF olarak açıklanıyor. Peki, 2023 YDT soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? YDT sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı nasıl görüntülenir? Detaylar haberimizde yer alıyor.