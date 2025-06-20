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        Haberler Gündem Güncel Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne 'Bıçak parası' soruşturması | Son dakika haberleri

        Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne 'Bıçak parası' soruşturması

        Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktorlara yönelik yürütülen soruşturmada, hasta yakınlarından 'Bağış' ya da 'Medikal malzeme' adı altında para alarak işlemleri öne çektiği tespit edilen aralarında 1 profesör ve 2 doçentin de bulunduğu 11 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 7 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüphelinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 19:27 Güncelleme: 20.06.2025 - 19:27
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        İstanbul'da Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin başhekimliğine giden bazı kişiler, hastanenin bazı servislerinde bıçak parası istenerek ameliyat günlerinin öne çekildiği yönünde şikayette bulundu.

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        Şikayetleri değerlendiren Başhekimlik, durumu Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na bildirdi. Bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

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        3 İLDE EŞZAMANLI OPERASYON

        Şüphelilerin, yaklaşık 50 kişiyi 10 milyon lira zarara uğrattıkları belirlenmiş, polis ekiplerinin 5 aylık fiziki ve teknik takip çalışmalarının ardından İstanbul merkezli olarak Mersin ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda M.F., A.A., A.Ç.B., O.B., O.Ö., Ö.A., E.Ö., Y.Ö. isimli şüpheliler ile birlikte hastanenin Göğüs Hastalıkları bölümünde çalışan profesör M.M. ve doçentler V.E. ile Y.S. gözaltına alındı.

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        7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 4 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL TALEBİYLE SERBEST BIRAKILDI

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından ifadeleri alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklanma talebiyle, 1'i ise adli kontrol şartı istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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        Hakimlikte savunmaları alınan şüphelilerden 7'si 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya üye olma' ile 'İrtikap' suçlarından tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartı kararı ile serbest bırakıldı.

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