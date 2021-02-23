Yeliz Yeşilmen ne zaman evlendi? Yeliz Yeşilmen'in kocası kimdir? Ünlü model ve oyuncunun eşiyle ilgili son paylaşımları sonrası bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki, Yeliz Yeşilmen'in kocası Ali Uğur Akbaş kimdir? İşte merak edilen soruların cevabı...

YELİZ YEŞİLMEN NE ZAMAN EVLENDİ?

2010 yılında iş insanı Ali Uğur Akbaş ile nikah masasına oturan Yeşilmen'in bu evlilikten iki çocuğu bulunuyor.

ALİ UĞUR AKŞBAŞ KİMDİR?

Aslen Adanalı olan Ali Uğur Akbaş, 1963 yılında dünyaya geldi. Ortaöğrenimini Adana'da tamamladıktan sonra iş hayatına atıldı, turizm, petrol ve nakliye gibi farklı sektörlerde faaliyette bulundu. Türkiye ve Dünya'nın birçok şehrinde incelemelerde bulunan Ali Uğur Akbaş, özellikle şehir planlamaları, altyapı ve peyzaj düzenlemeleri konusunda birçok konferansa katıldı.

AYAMDER, Atlı Spor Kulübü, Salı Grubu başta olmak üzere birçok sivil toplum örgütünün üyesi olan Ali Uğur Akbaş, Adana Demirspor Kulübü'nün 2. Başkanlığını yürütmektedir. Aynı zamanda Çukurova Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin Mütevelli Heyet Başkanı olarak birçok kültürel ve bilimsel araştırmaların yapılmasına katkı sağlamıştır.

YELİZ YEŞİLMEN KİMDİR?

Yeliz Yeşilmen, 17 Aralık 1978 (39 yaşında) tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında yer alan ve ilk olarak bu şekilde tanınan Yeşilmen, Aşkım Aşkım dizisiyle ünlendi.

Foto modellik ve mankenlik de yapan Yeliz Yeşilmen, Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de (2007) ve Dansöz (2001) adlı sinema filmlerinde rol almıştır.

Öte yandan şarkıcılık da yapan Yeliz Yeşilmen, 2004 yılında Tat Beni albümüyle müzik dünyasına giriş yaptı. Ardından 2006'da Fiş ve 2009'da Fıstık Çıkı Çıkı albümlerini çıkaran Yeliz Yeşilmen, son olarak 2009 yapımlı Altın Kızlar adlı televizyon dizisinde rol almıştır.

Rol Aldığı Diziler

2009 - Altın Kızlar

2008 - Aşkım Aşkım

2007 - Evimin Erkeği

2006 - Aynı Çatı Altında

2005 - Belalı Baldız (Şelale)

2004 - 3. Tür

2004 - Avrupa Yakası

2004 - Biz Boşanıyoruz

2003 - Şöhretler Kebapçısı

2002 - Pembe Patikler

2002 - Vaka-i Zaptiye

2001 - Aşkım Aşkım

2000 - Çarli İş Başında