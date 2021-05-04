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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin "aşırı ısınmasını" önlemek için faiz oranlarının biraz artması gerekebileceğini söylemesi piyasaları karıştırdı.

The Atlantic dergisi tarafından düzenlenen video konferans etkinliğine katılan Yellen, ABD Başkanı Joe Biden'ın toparlanma planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yellen, "Ekonomimizin aşırı ısınmadığından emin olmak için faiz oranlarının biraz artması gerekebilir." dedi.

'ILIMLI ARTIŞ'

Harcamaların ekonominin büyüklüğüne kıyasla nispeten küçük olsa da faiz oranlarında ılımlı artışlara neden olabileceğini belirten Yellen, bu yatırımlara ekonominin rekabetçi ve üretken olması için ihtiyaç olduğunu, ekonominin bu şekilde daha hızlı büyüyeceğini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmeye yönelik 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketini mart ayında hayata geçiren Biden, nisan ayında da ekonominin yeniden canlanmasına yönelik ekonomi planını açıklamıştı.

Biden'ın ekonomi planının ilk aşamasını 2,3 trilyon dolarlık altyapı paketi oluştururken, bir sonraki aşamasını eğitim, çocuk bakımı ve ailelere yönelik harcamaları içeren 1,8 trilyon dolarlık kapsamlı bir harcama paketi oluşturmuştu.

DOLAR GÜÇLENDİ RİSK İŞTAHI AZALDI

Yellen'in açıklamalarının ardından dolar güçlenirken risk iştahı azaldı. Dolar Endeksi yüzde 04. artışla 91.34'e tırmandı. Euro/Dolar paritesi yüzde 0.4 düşüşle 1.2016'ye geriledi.

Nasdaq yüzde 2, S&P yüzde 1'in üzerinde, Dow Jones yüzde 0.69 değer yitirdi. Microsoft Corp, AlphabetInc, Apple Inc, Amazon.com Incand Facebook Inc yüzde 2.3 ile 4.2 arasında değer yitirdi.

AVRUPA BORSALARI SERT DÜŞTÜ

Öte yandan Avrupa borsaları teknoloji hisseleri öncülüğünde sert düşüşle kapandı.Gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,43 azalarak 433,65 puana düştü. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,89 azalışla 6.251,75 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,49 düşüşle 14.856,48 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,67 azalarak 6.923,17 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,81 değer kaybederek 23.977,53 puana geriledi.

ALTIN DÜŞTÜ

Altının onsu yüzde 0.75 düşüşle 1. 779 dolara indi.

Kripto paralar rekor kırmaya devam etti. Ethereum 3 bin 450 dolarla yeni tarihi zirvesini gördü. Dogecoin de günlük yüzde 29 yükselişle ilk kez 0.49 doları aştı. Bitcoin ise 57 bin doların altına geriledi.