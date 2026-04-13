        Yemek siparişlerinde yeni dönem: Ek hizmet ve kampanyalarda gönüllülük esas olacak

        Yemek siparişlerinde yeni dönem: Komisyon ve ücretler şeffaflaşıyor

        Ticaret Bakanlığı'nın hayata geçirdiği yeni düzenleme ile, yemek sipariş platformlarının, restoranlardan tahsil ettiği tüm hizmet bedelleri şeffaf hale getirildi. Zorunlu ek ücret uygulamalarına son verilirken kampanya süreçlerinde gönüllülük esası getirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2026 - 09:12 Güncelleme:
        Yemek sipariş platformlarına yeni düzenleme

        Yemek sipariş platformlarıyla ilgili Ticaret Bakanlığı önemli bir düzenlemeye gitti.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, elektronik ticaret pazar yerleri tarafından restoranlardan tahsil edilen tüm bedellerin, hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde, hizmet kalemleri bazında ayrıntılı olarak her bir restoranın kendi satıcı paneli üzerinden gösterilmesi zorunlu hale getirildi.

        Bu düzenleme sayesinde işletmeler ilk kez tüm maliyet bileşenlerini açık, net ve karşılaştırılabilir biçimde görebilecek; böylece ticari kararlarını daha sağlıklı ve bilinçli şekilde verebilecek.

        Diğer taraftan, siparişin onaylanması aşamasında tüketiciye; siparişin restorandan kendisine ulaştırılması sürecinde tahsil edilen giderlerin komisyon, taşıma, görünürlük ve benzeri hizmet bedellerinden oluşabileceğine dair genel nitelikte ve bilgilendirici bir çerçeve sunulacak.

        ARACILIK HİZMETİ KAPSAMINDAKİ HİZMETLER İÇİN İLAVE BEDEL ALINAMAYACAK

        Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile aracılık hizmetinin doğası gereği sunulması gereken pazar yeri tarafından siparişin alınması ve restorana iletilmesi, ödeme işlemleri ve temel altyapı gibi temel hizmetler karşılığında ek bir bedel talep edilmesinin önüne geçiliyor.

        Kampanyalara katılımın tek başına bir ücretlendirme unsuru haline getirilmesi uygulamasına son verilerek, işletmeler üzerindeki mali yüklerin azaltılması hedefleniyor.

        İndirimin yalnızca restoran tarafından yapılması durumunda komisyon bedeli tüketici tarafından ödenen toplam tutar üzerinden hesaplanacak; indirimin restoran ve pazar yeri tarafından birlikte karşılanması halinde ise komisyon, tüketicinin ödediği tutara yalnızca pazar yeri tarafından sağlanan indirim tutarının eklenmesi suretiyle belirlenen tutar üzerinden hesaplanacak.

        EK HİZMET VE KAMPANYALARDA GÖNÜLLÜLÜK ESAS OLACAK

        Genelge ile getirilen en kritik düzenlemelerden biri de, restoranların kampanya, indirim, reklam ve benzeri uygulamalara katılımının tamamen gönüllülük esasına bağlanması oldu.

        Katılım sağlamayan restoranlara herhangi bir yaptırım uygulanması mümkün olmayacak.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

