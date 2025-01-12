Yemen'de akaryakıt istasyonunda patlama: 8 ölü
Yemen'in Beyda kentinde, akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 8 kişi yaşamını yitirdi
Giriş: 12.01.2025 - 07:01 Güncelleme: 12.01.2025 - 07:01
Yemen'in Beyda kentindeki akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. AA'nın ülke medyasına dayandırdığı habere göre; patlamada en az 8 kişi hayatını kaybederken 50'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.
Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi. Patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklamada yapılmadı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.
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