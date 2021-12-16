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Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

2022 yılı asgari ücreti brüt 5 bin 4 TL, net 4 bin 253.4 TL olarak belirlendi. Asgari ücretten gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Yeni asgari ücreti açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Böylece işveren kesimini 450 TL ilave yükten kurtarmış oluyoruz'' dedi. Yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti 5 bin 879 TL olacak. Bu tutarın 775.6 TL'sini SGK primindeki işveren payı,  100 TL'sini işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor

Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?
HABERTURK.COM

Asgari Ücret 2022'de 4 bin 253,4 lira oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin yüzde 50 seviyesinde artışla 4 bin 253,4 lira olduğunu açıkladı. Erdoğan, asgari ücretten gelir ve damga vergisinin kaldırıldığını da duyurdu.

2022 yılı asgari ücreti brüt 5 bin 4 TL, Net 4 bin 253,4 TL olarak belirlendi.

2022 YILI ASGARİ ÜCRETİ (TL, AY)
ASGARİ ÜCRET 5.004,00
SGK PRİMİ % 14 700,56
İŞSİZLİK SİG.PRİMİ % 1 50,04
KESİNTİLER TOPLAMI 750,6
NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretten gelir ve damga vergisinin kaldırıldığını da duyurdu. ''Böylece işveren kesimini 450 TL ilave yükten kurtarmış oluyoruz'' dedi.

40 MİLYAR TL'LİK FERAGAT

Gelir Vergisi 423.75, Damga Vergisi 30.36 TL tutuyor. 7 ile 9 milyon asgari ücretli olduğu var sayılırsa 30 ila 40 milyar liralık bir gelir vergisi ve damga vergisinden feragat edileceği hesaplanıyor.

Yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti 5 bin 879 TL olacak. Bu tutarın 775,6 TL'sini SGK primindeki işveren payı, 100 TL'sini işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

İŞVERENE MALİYETİ
SGK PRİMİ % 15.5 ( İşveren Payı ) (***) 775,62
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 100,08
İŞVERENE TOPLAM MALİYET (****) 5.879,70

Mevcut asgari ücretin işverene toplam maliyeti 4 bin 203.6 lira düzeyindeydi. Yeni asgari ücretin işverene maliyeti yüzde 39.9 arttı.

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