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        Haberler Ekonomi Otomobil Yeni BMW X2 ve yeni MINI Countryman Türkiye'ye geldi - Otomobil Haberleri

        Yeni X2 ve yeni Countryman Türkiye'ye geldi

        Borusan Otomotiv, BMW'nin yeni X2 ve MINI'nin yeni Countryman modellerini Türkiye'ye getirdi. Her ikisi de hem elektrikli hem de içten yanmalı motorlar ile alınabilecek SUV modeller, önceki nesillerine göre büyüyen boyutları ile dikkat çekiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 08:50 Güncelleme: 20.05.2024 - 08:50
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        Yeni nesillerinde elektriğe geçtiler
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        BMW'nin Spor Aktivite Coupé (SAC) sınıfındaki modeli yeni X2 ile MINI Ailesi'nin en büyük üyesi yeni Countryman Türkiye'de satışa sunuldu.

        İki markanın da Türkiye distribütörü olan Borusan Otomotiv'den yapılan açıklamaya göre, X2 3 milyon 364 bin 200 TL'den başlayan fiyatlarla ve Countryman ise 2 milyon 658 bin 984 TL'den başlayan fiyatlarla bayilerde yerini aldı.

        Bir önceki nesline göre büyüyen boyutları ile dikkat çeken yeni X2, ilk jenerasyona göre 194 mm daha uzun, 21 mm daha geniş ve 64 mm daha yüksek.

        Yeni X2'de, yeniden tasarlanan arka aydınlatma grubu ve görünmeyen egzoz çıkışlarına sahip difüzör gibi tasarım öğeleri bulunuyor.

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        Üç silindirli benzinli-mild hybrid güç ünitesine sahip X2 sDrive20i, 48V teknolojili motoru sayesinde 170 beygir güç üretirken, WLTP normlarına göre 6-6,5 lt / 100 km yakıt tüketimi sunuyor.

        7 ileri çift kavramalı şanzımanla kombine edilmiş bu ünitenin yanı sıra, tamamen elektrikli iX2 eDrive20 de Türkiye'ye geldi. Bu versiyonda otomobil, ön aksta yer alan elektrik motoru ile 204 beygir güç 250 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanmasını 8,6 saniyede tamamlayan otomobil, tam dolu bataryalarıyla 478 km'ye varan menzili kullanıcısına sunuyor.

        4 TEKERLEKTEN ÇEKİŞ SİSTEMİ İLE ALINABİLİYOR

        Yeni Countryman ise, bir önceki nesline göre 6 cm daha yüksek ve 13 cm daha uzun gövde boyutlarına sahip.

        Tamamen elektrikli yeni Countryman E, 150 kW / 204 bg güç ve 250 Nm tork üreten elektrik motoruna sahip. 0-100 km/s hızlanmasını 8.6 saniyede tamamlayan otomobil WLTP değerlerine göre 462 km'ye varan menzil sunuyor.

        Elektrikli Countryman SE ALL4 ise dört tekerlekten çekiş özelliğiyle geliyor. Otomobil, 230 kW / 313 bg güç ve 494 Nm tork değerlerine sahip. 0'dan 100 km/s hıza 5.6 saniyede ulaşabilen Countryman SE ALL4, WLTP değerlerine göre 433 km'ye varan menziliyle tamamen elektrikli sürüş sunuyor.

        Yeni Countryman’in benzinli versiyonu olan Countryman C, 1.5 litre hacmindeki benzinli-mild hybrid motoru ile 170 beygir güç üretiyor.

        MINI John Cooper Works Countryman ALL4 ise, dört tekerden çekiş özelliği ve 2 litre hacminde 4 silindirli benzinli motor ile ürettiği 300 beygir güç ve 400 Nm tork ile 0-100 km/sa hızlanmasını 5,4 saniyede tamamlıyor.

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