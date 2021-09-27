“Restorasyon çalışmalarımız 2016 yılında başladı. Kapsamlı restorasyon çalışması yapılıyor. Restorasyon yaparken uzun bir süre daha restorasyon görmemesi amacıyla hareket ediyoruz. O yüzden detaylı ve sağlıklı bir restorasyon çalışması yapıyoruz. Camiimizde bir Çini yapımız var. Bu da yaklaşık 30 bin adet Çini’ye tekabül ediyor. Bunların bir kısmı yerinden sökülüyor. Yerinde müdahale edilenler var, talimatları yapılanlar var. Kepenk dediğimiz iç pencereleri kapattığımız kapılar var, Yeni Camii’nde. Kapı ve ahşap işi çok fazla."