Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP),gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) hedefleri TL ve dolar cinsinden ayrı ayrı verildi. Bu rakamlardan yapılan hesaplamaya göre, 2018 yılında 4.72 TL olan ortalama dolar kuru, 2019 yılında 5.70 TL olarak tahmin edildi. Dolar kuru 2020’de 6.00 TL, 2021’de 6.40 TL, 2022 yılında da 6.74 TL olarak öngörüldü.

30 Eylül itibarıyla 2019 yılı ortalama dolar kuru 5.65 TL seviyesinde yer alıyor.

YEP’e göre, 2018 yılında 3 trilyon 724 milyar lira olan GSYH, 2019’da 4 trilyon 269 milyar lira olacak. 2020 yılında ise 4 trilyon 872 milyar lira olarak programlandı.

2018 yılında 789 milyon dolar olan GSYH bu yıl 749 milyon dolara gerileyecek. 2020 yılında ise 812 milyon dolara çıkacak.

Kişi başına GSYH geçen yıl 9 bin 693 dolar olmuştu. Bu rakam 2019’da 9 bin 93 dolara geriledikten sonra gelecek yıl 9 bin 738 dolara çıkacak.