Yeni fragmanı yayınlandı! Ölümlü Dünya 2 ne zaman vizyona girecek?

Türk Sinemasının kült filmleri arasına girmeyi başaran 'Ölümlü Dünya’nın devam filmi niteliğindeki 'Ölümlü Dünya 2’nin vizyon tarihi belli oldu. Peki, Ölümlü Dünya 2 ne zaman yayınlanacak? Ölümlü Dünya 2 konusu ne ve oyuncuları kim? İşte detaylar...

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ÖLÜMLÜ DÜNYA 2 KONUSU NE?

Uluslararası bir kiralık suç çetesinin Türkiye'deki işlerini halleden Mermer Ailesi, aynı suç çetesiyle bu sefer zıtlaşır. Onlardan kaçarken yaşanan komik ve aksiyon dolu olayları konu alan filmin ikincisinde bir kez daha Mermer ailesi heyecanlı anlar yaşayacak.