Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını açıklamasının ardından, hemşire maaşları gündemdeki yerini aldı. 6 aylık enflasyon farkı oranında zam gelen hemşire maaşlarının Temmuz ayında ne kadar olacağı merak konusu oldu. Peki, "Hemşire maaşları ne kadar, kaç TL olacak?" İşte detaylar...