İstanbul gibi trafikte geçirilen zamanın her geçen gün biraz daha arttığı şehirlerde motosiklet bireysel ulaşımın en ciddi alternatifi olarak öne çıkıyor. Şehirde çalışan bek çok beyaz yakalı için özellikle maksi scooter olarak tanımlanan motosikletler gerek pratiklikleri gerekse sundukları bagaj hacimleriyle öne çıkıyor.

Trafik teki herkesin motosiklet kullanması elbette mümkün değil ama trafikte her bi rinin içinde bir kişinin oturduğu otomobillerin trafik sıkışıklığı dışındaki etkileri de oldukça can sıkıcı. Kaba bir hesapla trafikte bir saat dur-kalkla ilerleyen bir araç en az 1 litre yakıtı hiç kullanmadan egzozundan atıyor. İstanbul’da trafikteki 1 milyon 200 bin araçtan havaya giden yakıtın maliyeti ise yılda en 2 milyar TL.

Haziran ayı Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’deki 22 milyon 680 bin aracın yüzde 14’ünü motosikletler oluşturuyor. Bu yaklaşık 5 milyon motosikletin seğmenlere göre dağılımına ilişkin ise sağlıklı bir bilgi yok. Ancak son yıllarda Çin malı motosikletlerin payının düştüğü, bunu yerini Hindistan, Japonya ve Avrupa menşeli motosikletlerin doldurduğu biliniyor.

Her ne kadar bu motosikletler yüksek kurdan ve ÖTV’den ötürü ‘el yakan’ fiyatlara satılıyorlarsa da, sadece işe gidip gelmek için alınacak bir otomobilin fiyatıyla mukayese edildiğinde hala ‘makul’ kabul edilebiliyor.

Yamaha, Suzuki, Piaggio, Vespa, SYM, Kymco, Daelim gibi markalar 125, 250 ve 300 cc hacminde motorları olan maksi scooterla sunuyorlar. Motor hacmi 300 cc’yi geçmeyen scooterler yüzde 17, onun üzerinde olanlar ise yüzde 37 oranında ÖTV ödenerek satın alınabiliyor.

Pazara son olarak giren bu sınıfın en yeni oyuncusu ise Honda’nın İtalya’da ürettiği, 250 cc hacmindeki Forza modeli oldu. Önceki kuşağında 300 cc olarak satılan bu motosiklet yeni versiyonunda Türkiye’ye ‘ÖTV avantajlı’ olarak ithal ediliyor.

ZENGİN GÜVENLİK VE KONFOR DONANIMI SUNUYOR

Türkiye’ye özel olarak geliştirilen yeni 250 cc’lik motoru satışa sunulan Forza 250 segmentinin en iddialı modellerinden biri olacak. Metalik mavi, metalik gri ve mat inci beyazı olmak üzere üç farklı gövde rengiyle satışa sunulacak olan Honda Forza 250’nin satış fiyatı ise 28 bin 700 TL olarak açıklandı.

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Yeni Forza, bir önceki modelin tasarımından daha sportif yeni görünüşü ile daha sıkı, keskin hatlar ve güçlü bir yapı ortaya koyuyor. Dingil mesafesi ve uzunluğu düşürülen model, aynı zamanda daha dar ancak görüş açısını genişletecek yükseltilmiş bir yapıya sahip. Yenilenen şasi tasarımı ve yapısıyla, daha kuvvetli bir hızlanma ve yakıt ekonomisi sunan Forza’da standart olarak sunulan iki kanal ABS özellikle panik fren ve ıslak zeminde sürüş güvenliğini destekliyor. Daha geniş bir çapa sahip arka tekerleğine rağmen selefinden çok daha hafif bir yapıya kavuşan Forza 250, son derece şık dökme alüm inyum alaşım jantları ve artan tekerlek büyüklüğü ile de sürüş konforu arttırıyor.

Akıllı anahtar sistemiyle sürücünü tanıyan yeni Forza’yı çalıştırmak için anahtarın sürücünün cebinde olması yeterli. Akıllı anahtar aynı zamanda opsiyonel olarak satın alınabilecek olan 45 litre hacmindeki arka çantanın da uzaktan kumanda ile açılmasını sağlıyor.

KAYMAYI ELEKTRONİK OLARAK ÖNLÜYOR

Öte yandan bir scooterda ilk kez bulunan, Honda Seçilebilir Tork Kontrolü’ne de sahip olan Forza, bu özellikleri ile rakiplerinden ayrışıyor. İlk defa bir Honda scooter modelinde yer verilen Honda Seçilebilir Tork Kontrolü Sistemi (HSTC) ön ve arka tekerlekler arasındaki en ufak bir hız farkını bile anında fark ederek, kayma oranını hesaplıyor ve motor gücünü ve torkunu yakıt enjeksiyonu ile ayarlayarak arka tekerlekteki tutunmayı yeniden sağlıyor.

SELE ALTINA İKİ KASK SIĞIYOR

Yeni Forza’nın ergonomik anlamda da iddialı bir model haline gelmesi için çalışan Honda mühendisleri, sele altındaki bölümü iki kapalı kask alabilecek şekilde tasarladı. Bunun yanı sıra saklama alanını bir kask ve/veya yağmurluk alacak şekilde A4 boyutlarında çantalarla bölmelere ayırmak mümkün. Karenajın ön bölümünde bulunan saklama gözü de artık kilitlenebiliyor. Bu sayede sürücü güvenle telefon veya matara gibi herhangi bir eşyasını o bölmede saklayabiliyor. Aynı zamanda bu bölmenin içerisinde 12V şarj soketi de yer alıyor.

Rahatça ayarlanabilen yeni elektrikli ön cam yüksek hızlarda maksimum rüzgâr korumasını ve şehir sürüşlerinde kusursuz özgürlük hissi veriyor. Forza’nın tasarım çizgileri önde yeni, gidonun sol tarafından kontrol edilebilen ve 140 mm’ye kadar ayarlanabilen elektrikli cam ile başlayarak arkaya doğru devam ediyor. Ayrıca yenilenen gösterge paneli analog kadrana ek olarak birçok ekstra bilgiyi de dijital ve LED olarak sunmaya başladı.

Analog hız ve devir göstergesinin ortasında 3 farklı mod arasında geçiş yapılabilen dijital bir yol bilgisayarı yer alıyor. Buradan, odometre, kalan yakıtla gidilebilecek mesafe ve anlık yakıt tüketimi – trip metre, ortalama yakıt tüketimi ve zamanlayıcı veya dış hava sıcaklığı ve batarya sensörü bilgilerine ulaşılabiliyor.

3,2 LİTRE İLE 100 KM GİDİYOR

250 cc’lik Forza 7500 devirde 23 beygir gü ç üretiyor. Maksimum toku ise 6250 devirde 24 Nm. Bu özellikleriyle Honda Forza gerek ş ehir içinde, gerek şehir içindeki çevre yollarında, gerekse de şehir dışına yapılacak orta uzunluktaki yolculuklara rahatlıkla kullanılabilecek bir motosiklet. 11,5 litre yakıt deposu olan scooterin 100 kilometredeki yakıt tüketimi ise 3,2 litre.

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