Yeni Land Cruiser Prado tanıtıldı! Türkiye'ye geliş tarihi açıklandı... Toyota, geçmişi 70 yılı bulan arazi aracı modeli Land Cruiser Prado'nun yeni neslinin üzerindeki örtüyü kaldırdı. Öncüsüne göre daha köşeli hatları ile dikkat çeken modelin kaputunun altında bir dizel, iki benzinli motor görev yapıyor. Yapılan açıklamaya göre, Japon marka yeni Land Cruiser Prado'yu 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren Türkiye'de müşterilerine sunmayı planlıyor. Türkiye pazarında sunulması planlanan 2.8 litrelik turbo dizel motor ise 204 beygir güç üretiyor. Yapılan açıklamaya göre, Land Cruiser Prado'da, modelin geçmişine göndermeler yapan özel bir 'First Edition' versiyon da yer alacak. Bu versiyondan, Avrupa için sınırlı olarak 3 bin adet üretilecek

Toyota, geçmişi 70 yılı bulan arazi aracı modeli Land Cruiser Prado'nun yeni neslinin üzerindeki örtüyü kaldırdı.

170’in üzerinde ülkede ve bölgede, şimdiye kadar 11.3 milyonu aşkın satış adedine ulaşan Land Cruiser, Toyota’nın en çok satan modellerinden biri oldu.

Yeni Land Cruiser, “köklerine dönüş” tasarım diliyle dikkat çekerken, keskinleştirilmiş ön arka köşe hatları ve daraltılmış alt gövdesiyle birlikte daha yüksek bir off-road performansı sağlıyor.

Bununla birlikte gövde parçalarının, bir hasar durumunda kolayca değiştirilebilecek şekilde tasarlandığı da edinilen bilgiler arasında.

Dış tasarımında klasik Land Cruiser siluetine sahip olan yeni model, 4.920 mm uzunluğa, 1.980 mm genişliğe ve 1.870 mm yüksekliğe sahip. Aracın aks mesafesi ise 2.850 mm.

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TÜRKİYE'YE DİZEL MOTOR İLE GELECEK

Beş veya yedi koltuklu olarak tercih edilebilen Land Cruiser Prado, Türkiye’de ise mevcut modelde olduğu gibi yedi koltuklu olarak satışa sunulmaya devam edilecek.

Land Cruiser 300’den alınan GA-F platformunda üretilen aracın kaputunun altında ise tercihe göre bir dizel ve iki benzinli motor seçeneği yer alıyor.

Türkiye pazarında sunulması planlanan 2.8 litrelik turbo dizel motor, 204 beygir güç üretiyor. Yeni sekiz ileri Direct Shift otomatik şanzımanla eşleştirilen bu motorun çekme kapasitesi ise 3 bin 500 kg olarak açıklandı.

Benzinli motor seçeneklerinden yeni TNGA 2.4 turbo motor ise, 279 beygir güç üretirken, yine sekiz ileri Direct Shift otomatik şanzımanla birlikte geliyor. Land Cruiser Prado’nun diğer benzinli motor seçeneği ise, 163 beygir gücüne sahip 2.7 litrelik güç ünitesi.

Verilen bilgiye göre, yeni platform sayesinde aracın yeni çerçevesinde yüzde 50 artan rijitliğin yanı sıra gövde ve çerçevenin kombine olarak rijitliği yüzde 30 oranında arttırılmış durumda.

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YENİ TEKNOLOJİLER İLE TANITILDI

Öte yandan, yeni Land Cruiser Prado’da ilk kez elektrik destekli (EPS) direksiyon sistemi de kullanıldı. Böylece off-road şartlarında sürüş yaparken hissedilen darbelerin minimuma indirildiği belirtildi.

Yeni Land Cruiser Prado’da yeni ayrılabilir ön viraj denge çubuğuna yer verildi. Yapılan açıklamaya göre, yeni SDM “Stabiliser with Disconnection Mechanism” teknolojisi, ilk kez bir Toyota modelinde kullanıldı. Sürücünün, kokpit üzerinde bulunan bir kontrol düğmesiyle viraj denge çubuğunun durumunu değiştirebildiği de aktarıldı.

AVRUPA İÇİN 3 BİN ADET ÖZEL VERSİYON ÜRETİLECEK

Yeni Land Cruiser Prado, Avrupa’da özel bir 'First Edition' versiyon ile satışa sunulacak.

Avrupa için sınırlı 3 bin adet üretilecek Land Cruiser Prado First Edition, modelin geçmişine sahip detaylar sunuyor.

Bu versiyonda bulunan özel detaylar arasında klasik yuvarlak farlar ve farklı gövde renkleri yer alıyor.

Yapılan açıklamaya göre, Japon marka yeni Land Cruiser Prado'yu 2024’ün ikinci çeyreğinden itibaren Türkiye’de müşterilerine sunmayı planlıyor.