Tüm gözler üzerindeydi... Yeni LUNA da çakıldı! LUNA 2.0 ne kadar, kaç dolar ve son durum nedir? - Kripto Para Haberleri

9 Mayıs'ta Terra ağının sabit coini TerraUSD'nin (UST) 1 dolarlık değere tutunamamasıyla kripto para tarihinin en büyük çöküşlerinden birisi yaşanmıştı.

Terra'nın yerel parası LUNA da UST ile berabere çökünce yatırımcılar toplamda 60 milyar dolarlık bir kayıp yaşadı.

İlk projeyi destekleyen bazı kurum ve geliştiriciler geçen hafta ise Terra ağını yeniden hayata döndürme kararı aldı. Ancak yapılan tartışmalar sonucunda Terra 2.0 ismi verilen ağda UST değil sadece LUNA hayata geçirildi.

Söz konusu kripto para halihazırda Huobi, Kucoin gibi önemli platformlarda işlem görmeye başladı. Binance ise yarından itibaren yeni LUNA'yı listeleyeceğini duyurdu. Söz konusu girişimde ilk Terra'nın yaratıcısı Terraform Labs CEO'su Do Kwon yine önemli bir rol oynadı.

13 BORSADA İŞLEM GÖRÜYOR

Yeni LUNA bugün itibarıyla dünya genelinde 13 borsada alınıp satılıyor. İlk olarak 28 Mayıs'ta işlem görmeye başladı. Söz konusu tarihte işlemler 17.8 dolarlık değerle başladı. Gün içerisinde 19.54 dolara kadar yükseldi, ardından sert bir düşüş yaşadı.

Yeni Luna 28 Mayıs'ta 3.63 dolara düşmesinin ardından bugün 6.45 dolara yükselerek kayıplarının bir kısmını telafi etti. Ancak yine de zirveden alanlar şu ana kadar 2 günde yüzde 67 kaybettirdi.

Coinmarketcap verilerine göre yeni Luna'nın ilk 3 günü:

210 MİLYON ADET DOLAŞIMDA

Şu anda dolaşımda 210 milyon adet yeni LUNA bulunuyor. Dolayısıyla yeni Luna'nın toplam piyasa değeri 1.3 milyar doları aşmış görünüyor. Tabii bu değerin korunup korunamayacağını önümüzdeki günler ve haftalarda daha net bir şekilde göreceğiz.

YATIRIM FİRMALARI DOĞRU ZAMANDA ÇIKMIŞ

LUNA ve UST çöküşünde milyarlarca dolar buharlaşsa da LUNA'nın tek başına sıfırdan 40 milyar dolarlık değere kısa bir süre içinde ulaştığını unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla proje 'ölmüş' olsa da yükselişi esnasında pek çok yatırımcıya büyük paralar kazandırdı.

Yatırım firması Pantera Capital son yaptığı açıklamada LUNA'ya toplam 1.7 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını ve yatırımlarının 100'e katlandığını duyurdu. Firma büyük çöküş öncesinde LUNA'larını sattı. Benzer şekilde kripto para dünyasının önemli yatırım firmalarından Hack VC ve CMCC Global da LUNA yatırımlarından sırasıyla aralık ve mart aylarında çıkış yaptıklarını açıkladı.