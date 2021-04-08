YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE
STAT: Yeni Malatya Stadı
HAKEM: Halis Özkahya
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Semih Kaya, Hafez, Wallace, Mallan, Acquah, Fofana, Mustafa, Adem Büyük, Tetteh
TEKNİK DİREKTÖR: İrfan Buz
FENERBAHÇE: Altay, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, İrfan Can, Valencia, Osayi, Samatta
YEDEKLER: Ertuğrul, Lemos, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, Ferdi, Tisserand, Thiam, Sinan, Novak
TEKNİK DİREKTÖR: Emre Belözoğlu
Sarı-lacivertli takımda yıldız isim Pelkas, maça yedek kulübesinde başlıyor.
Ligde son olarak Yukatel Denizlispor'u mağlup ederek zirveyle puan farkını düşüren sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor'u da yenerek, çıkışını sürdürmek istiyor. Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertliler, 62 puanla lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.
7 OYUNCU KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde ligin 34. haftasında Gaziantep maçında forma giyemeyecek.
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