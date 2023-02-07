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Yeni Malatyaspor Kalecisi Eyüp Ahmet Türkaslan kimdir, vefat mı etti?

Yeni Malatyaspor'un kalecisi Eyüp Ahmet Türkaslan'dan acı haber... 28 yaşındaki Gaziantep doğumlu kaleci, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler sonrası enkaz altında kalmıştı. 2 yıldır Yeni Malatyaspor'da forma giyen oyuncunun cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

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  • Yeni Malatyaspor Kalecisi Eyüp Ahmet Türkaslan kimdir, vefat mı etti? Enkaz altındaki Eyüp Ahmet Türkaslan öldü mü, son durumu nedir?

    Milletimizin kalbinde derin bir yara açan Kahramanmaraş ve Gaziantep depremlerinden bir acı haber daha geldi. Depremlerde enkaz altında kalan 28 yaşındaki kaleci Eyüp Ahmet Türkaslan'ın yaşamını yitirdiği açıklandı.
  • Yeni Malatyaspor Kalecisi Eyüp Ahmet Türkaslan kimdir, vefat mı etti? Enkaz altındaki Eyüp Ahmet Türkaslan öldü mü, son durumu nedir?

    TEKNİK DİREKTÖR YILMAZ VURAL ACI HABERİ AÇIKLADI

    Teknik direktör Yılmaz Vural, Show TV'de katıldığı canlı yayında Ahmet Eyüp Türkaslan'ın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

    Türkaslan 28 yaşında hayata veda etti.

    Futbolcunun eşi Kübra Türkaslan yaralı olarak kurtarılmıştı. 
  • Yeni Malatyaspor Kalecisi Eyüp Ahmet Türkaslan kimdir, vefat mı etti? Enkaz altındaki Eyüp Ahmet Türkaslan öldü mü, son durumu nedir?

    11 Eylül 1994'te Gaziantep'te dünyaya gelen Ahmet Eyüp, futbola Gaziantepspor altyapısında başladı. 13 yaşında lisansı çıkan Ahmet, alt yaş gruplarında forma giymesi ve başarılı olması sonrası Gaziantep ekibiyle 2011 yılında profesyonel sözleşme imzaladı.

    Kırmızı Siyahlı ekipte A takım formasıyla hiçbir resmi maça çıkan Ahmet, Temmuz 2013'te Bugsaş Spor'a transfer oldu, burada geçirdiği 3 yıl ve çıktığı 40 maçın ardından Ankaraspor'a kiralandı. Başkent ekibi, üst üste 2 sezon kiraladığı başarılı kaleciyi Ağustos 2018'de bonservisiyle kadrosuna kattı. Ankaraspor'da toplam 32 maçta oynayan Ahmet Eyüp, Eylül 2020'de Ümraniyespor'a, Temmuz 2021'de Yeni Malatyaspor'a transfer oldu.
  • Yeni Malatyaspor Kalecisi Eyüp Ahmet Türkaslan kimdir, vefat mı etti? Enkaz altındaki Eyüp Ahmet Türkaslan öldü mü, son durumu nedir?

    Profesyonel kariyerinde 94 maça çıkan Ahmet Eyüp Türkaslan, kalesinde 122 gol görürken, 24 maçta rakiplerine geçit vermedi. Kariyerinde 9 sarı kart gören 28 yaşındaki kaleci, 1 kez de kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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