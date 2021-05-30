Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek, ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz." açıklaması "1 Haziran'da nereler açılacak?" sorusunun gündeme gelmesine neden oldu. Yeni normalleşme kararlarının neler olacağı ve ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İşte kademeli normalleşmenin ardından alınması beklenen kararlar...

1 HAZİRAN'DA NERELER AÇILACAK?

Kademeli normalleşme kapsamında yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);

Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,

Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebiliyordu.

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanan olan kademeli normalleşme döneminde

Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

Sinema salonları,

Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

Hamam, sauna ve masaj salonları,

Lunaparklar ve tematik parkların faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilmişti.

RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Kademeli normalleşme 1 Haziran'da sona erecek. Sağlık Bakanlığı'nın aşılama işlemlerinin hızlandırılacağının sinyallerini verdi. Uzun zamandır kapalı olan Restoranların ve kafelerin 1 Haziran'dan sonra kişi sayısı sınırlandırılarak açılması bekleniyor.

DÜĞÜNLER SERBEST OLACAK MI?

Uzun süredir yasak olan düğün, nişan, kına gecesi merasimlerinin de 1 Haziran'dan sonra yine kişi sayısı sınırlandırılarak serbest bırakılması bekleniyor. Özellikle açık hava düğün salonlarının açılması bekleniyor.

AÇIK HAVADA MASKE ZORUNLULUĞU KALKABİLİR

Bir süredir kapalı olan ve hizmet veremeyen güzellik salonları, halı sahalar, spor salonları, yüzme havuzları da 1 Haziran'dan sonra yeniden hizmete başlaması beklenen işletmeler arasında. Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde aşılamada yol kat edildikçe açık alanlarda maske zorunluluğuna da gerek kalmayacağını söylemişti.

Belirtmek gerekir ki kademeli normalleşmenin ardından kalkacak olan yasaklar ya da yeni yasaklarla ilgili henüz herhangi resmi bir açıklama yapılmadı. Restoranlar, kafeler ve şu an faaliyeti durdurulan işletmelerle ilgili resmi karar kabine toplantısından sonra belli olacak.