Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.097,75 %1,19
        DOLAR 43,9966 %0,07
        EURO 51,2830 %0,21
        GRAM ALTIN 7.300,32 %0,58
        FAİZ 38,05 %-0,29
        GÜMÜŞ GRAM 119,14 %1,31
        BITCOIN 72.609,00 %-1,00
        GBP/TRY 58,9064 %0,13
        EUR/USD 1,1624 %-0,09
        BRENT 82,97 %1,93
        ÇEYREK ALTIN 11.936,02 %0,58
        Haberler Ekonomi Otomobil Yeni otomobillerde kasko oranı yüzde 80'e ulaştı - Otomobil Haberleri

        Yeni otomobillerde kasko oranı yüzde 80'e ulaştı

        Kaskoda geçen yıl toplam sigortalılık oranı yüzde 26, otomobillerde yüzde 37 olurken, 0-5 yaş araçlarda bu oran toplamda yüzde 48, yeni otomobillerde ise yüzde 80 seviyesinde gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 13:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni araçlarda kasko oranı yüzde 80

        Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre, kasko sigortalılığının performansı, yeni ve görece yeni araç segmentlerinde daha net görülüyor. Bu nedenle bütüncül değerlendirmede yaş bazlı analizler belirleyici oluyor.

        TSB verilerine bakıldığında, 2025 sonu itibarıyla kasko sigortasında toplam sigortalılık oranı yüzde 26 olarak kaydedildi. Öte yandan, veriler yaş kırılımlarına göre incelendiğinde, bu branştaki sigortalılığın özellikle yeni araçlarda daha yüksek seviyelere ulaştığı görüldü.

        Bu dönemde 0-5 yaş araçlardaki kasko sigortalılık oranının yüzde 48 olması dikkati çekti. Bu oran 6-10 yaş araçlarda yüzde 38, 11-15 yaş araçlarda yüzde 22, 16-20 yaş araçlarda yüzde 8 olurken, 21 yaş ve üzeri araçlarda ise yüzde 1 olarak kayıtlara geçti.

        REKLAM

        Genel sigortalılık oranının, özellikle yaşlı araç gruplarındaki düşük oranlar nedeniyle aşağı çekildiği görüldü.

        OTOMOBİLDE TABLO DAHA BELİRGİN

        Kaskoya ilişkin sigortalılık verileri otomobiller özelinde incelendiğinde ise geçen yıl otomobillerde yüzde 37 olan kasko sigortalılık oranının, 0-5 yaş grubundaki yeni otomobillerde yüzde 80 seviyesine ulaştığı görüldü.

        Söz konusu oran 6-10 yaş otomobillerde yüzde 51 olurken, yaş ilerledikçe sigortalılık oranının belirgin şekilde gerilemesi dikkati çekti. Otomobillerde kasko sigortalılık oranı 11-15 yaş grubunda yüzde 29, 16-20 yaş grubunda yüzde 11, 21 yaş ve üzerinde ise yüzde 1 olarak gerçekleşti.

        Veriler, özellikle yeni otomobil sahipleri açısından kaskonun giderek standart bir güvence davranışı haline geldiğine işaret ediyor.

        Otomobil dışı araçlarda ise kasko yaygınlığının farklı bir dinamikle şekillendiği görüldü. Bu gruptaki araçlarda kasko oranının 2025'te yüzde 13'te kaldığı, yeni yaş grubunda dahi bu oranın yüzde 20 bandında seyrettiği belirlendi.

        REKLAM

        2021-2025 dönemine ilişkin trend verileri de yeni otomobillerde kasko sigortalılığının istikrarlı biçimde yüksek seyrettiğini gösterdi. 0-5 yaş otomobillerde 2021'de yüzde 79 olan kasko oranı, 2025'te yüzde 80 olarak gerçekleşti.

        Söz konusu oranın son 5 yıldır yüzde 80 bandında korunması, yeni otomobillerde kaskonun dönemsel dalgalanmalardan bağımsız olarak yerleşik bir tercih haline geldiğini ortaya koyuyor.

        "TOPLAM ORANLA BİRLİKTE YAŞ KIRILIMINA DA BAKILMASI GEREKİR"

        Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı, kasko sigortalılığının yalnızca genel oran üzerinden okunmasının yanıltıcı olabileceğini söyledi.

        Genel oran yüzde 26 olmakla birlikte, araç parkının yaş dağılımını dikkate almadan yapılacak yorumların eksik kalacağını belirten Obalı, şunları kaydetti:

        "Verilerimiz gösteriyor ki yeni ve görece yeni otomobillerde kasko artık istisnai değil, yaygın bir güvence tercihi haline gelmiştir. Bu da sigorta bilincinin özellikle yüksek değerli ve yeni araç segmentinde güçlü şekilde yerleştiğini ortaya koymaktadır. Kasko sigortalılığını değerlendirirken toplam oranla birlikte mutlaka yaş kırılımına da bakılması gerekir."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Trafikte cam kıran sürücüye 180 bin TL ceza

        Gaziantep'te aracından inip tartıştığı sürücünün otomobilinin camına yumruk atan sürücüye 180 bin TL idari para cezası kesildi. Saldırı anları, sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        Annesinin boyunu geçti
        Annesinin boyunu geçti
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor