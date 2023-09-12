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Bu düşman, Türkiye'nin Mavi Vatan politikasından ve en fazla silah ihracatı gerçekleştiren ülkelerden biri olmasından rahatsızlık duyan "Müttefikler" isminde uluslararası bir konsorsiyum dur. Dayılar Masası'nın bir benzerini kurarak, yerli işbirlikçileri ile beraber saldırıya geçmişlerdir. Ve bu sefer hedefleri sadece Cezayir değil, aynı zamanda Türkiye'dir.

Leyla'ya emekli olduğunu ve işlerden elini ayağını çektiğini söyleyen Cezayir, yapması gerekenin ne olduğunu çok iyi bilmektedir. Fakat bu aynı zamanda Leyla ve kızı Suna'yla arasının bozulmasına sebep olacaktır.