Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon YENİ SEZON | Ben Bu Cihana Sığmazam 36. bölüm izle full HD! ATV Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle

        Ben Bu Cihana Sığmazam 36. bölüm yayınlandı! (Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle)

        Ben Bu Cihana Sığmazam 36. bölüm ile ekranlara geldi. Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezonu ile 12 Eylül 2023 Salı akşamı 20:00'de seyirci karşısına çıktı. Dizin son bölümünde; Cezayir artık Leyla ve ailesiyle birlikte memleketinde sakin bir hayat sürmektedir. Ancak kim olduklarını bilmediği yeni düşmanları onu rahat bırakmazlar Dizinin izleyicileri için Ben Bu Cihana Sığmazam 36. son bölüm full izle bilgilerini bir araya getirdik. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm özeti...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 17:43 Güncelleme: 12.09.2023 - 17:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Senaryosunu Zülküf Yücel ve Zehra Yücel kaleme alırken; yapımını ise KYN Yapımevi üstleniyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan oturuyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 36. son bölüm izle ekranı hakkında bilgiler...

        2

        BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 36. BÖLÜM İZLE!

        Ben Bu Cihana Sığmazam 36. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izlemek için ATV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

        3

        BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 36. BÖLÜM ÖZETİ

        Cezayir Türk aradan geçen bir senelik zaman diliminde 5 büyük silah tüccarını toplayarak "Dayılar Masası" adı altında bir ortaklık kurmuş, başına da yeğeni Ateş'i oturtmuştur. Artık işlerden elini ayağını çekmiş halde, eşi Leyla ve ailesiyle birlikte memleketinde sakin bir hayat sürmektedir.

        Ancak kim olduklarını bilmediği yeni düşmanları onu rahat bırakmazlar. Önce silah yüklü gemisi Akdeniz'de saldırıya uğrayıp kaçırılır. Ardından aynı düşmanlar onu da bulup öldürmek isterler. Saldırıdan kurtulan Cezayir, eski dostu Atakan'dan yeni düşmanlarının kim olduğunu öğrenir.

        4

        Bu düşman, Türkiye'nin Mavi Vatan politikasından ve en fazla silah ihracatı gerçekleştiren ülkelerden biri olmasından rahatsızlık duyan "Müttefikler" isminde uluslararası bir konsorsiyum dur. Dayılar Masası'nın bir benzerini kurarak, yerli işbirlikçileri ile beraber saldırıya geçmişlerdir. Ve bu sefer hedefleri sadece Cezayir değil, aynı zamanda Türkiye'dir.

        Leyla'ya emekli olduğunu ve işlerden elini ayağını çektiğini söyleyen Cezayir, yapması gerekenin ne olduğunu çok iyi bilmektedir. Fakat bu aynı zamanda Leyla ve kızı Suna'yla arasının bozulmasına sebep olacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Libya'da sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Libya'da sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Başkan Biden hakkında resmi azil soruşturması çağrısı
        Başkan Biden hakkında resmi azil soruşturması çağrısı
        iPhone 15 ve Apple Watch 9 tanıtıldı!
        iPhone 15 ve Apple Watch 9 tanıtıldı!
        Şişli'de operasyon: 10 gözaltı
        Şişli'de operasyon: 10 gözaltı
        Çete hesaplaşması Yunanistan'da katliama döndü!
        Çete hesaplaşması Yunanistan'da katliama döndü!
        Sözcü Çelik'ten açıklamalar
        Sözcü Çelik'ten açıklamalar
        Şehit polisle ilgili soruşturmada ifadeler ortaya çıktı!
        Şehit polisle ilgili soruşturmada ifadeler ortaya çıktı!
        Tatsız prova!
        Tatsız prova!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Hawaii'de Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti
        Hawaii'de Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti
        Covid-19 sonrası geçmeyen koku kaybı unutkanlık nedeni!
        Covid-19 sonrası geçmeyen koku kaybı unutkanlık nedeni!
        Kuntz'dan oyuncularına sert sözler!
        Kuntz'dan oyuncularına sert sözler!
        Mutfaktaki patlamayla balkondan düşmüştü! Nedeni belli oldu!
        Mutfaktaki patlamayla balkondan düşmüştü! Nedeni belli oldu!
        Türk bilim insanları literatüre kazandırdı
        Türk bilim insanları literatüre kazandırdı
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İnşaat maliyetinde sert artış