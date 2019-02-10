Yapay zekanın en önemli kullanım şekilleri arasında yer alan ‘chatbot’ların yakın gelecekte en çok konuşulacak uygulamalar arasında olacağını söyleyen yerli yazılım şirketi Cbot’un Kurucu ve CEO’su Mete Aktaş, “Yapılan araştırmalar 2019 yılı sonunda şirketlerin dijital dönüşüm çerçevesinde yapacakları yatırımların yüzde 40’ının yapay zeka ile ilgili konularda olacağını gösteriyor” dedi.

Türkiye’de yapay zeka tabanlı chatbot alanında yerli yazılım sertifikası da aldıklarını belirten Aktaş, “Yapay zekalı chatbotlar şu anda bankacılık ve e-ticaret sektörlerini domine ediyor. Yakın zamanda yapay zekalı ‘chatbot’ların büyük kolaylıklar sunacağı bilgi teknolojileri ve insan kaynakları sektörlerine yönelik destek ‘chatbot’larımızı da hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Üniversiteler ve akademisyenlerle işbirliği içinde metin anlamlandırma, makine öğrenmesi ve doğal dil işleme teknolojilerine ilişkin Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını ifade eden Aktaş, sohbet bazlı yapay zeka konusunda Amazon, eBay, İş Bankası, ING Bank, Türk Telekom, Anadolu Hayat Emeklilik ve n11 gibi şirketlere chatbot uygulamaları geliştirdiklerini söyledi.

Şu anda insan kaynakları süreçlerini iyileştirmeye yönelik İK Destek botu ve bilgi teknolojileri departmanları için de bir IT Helpdesk botu geliştirmek üzere çalıştıklarını aktaran Mete Aktaş, çalışanların İK ve IT konularında günlük sorularına otomatik olarak yanıt veren ve basit işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak sağlayan bu chatbotlarla şirketlerin iş süreçlerindeki verimliliklerine odaklandıklarını anlattı.